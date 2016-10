T. C.

Austrija neće blokirati proces ratifikacije sporazuma o slobodnoj trgovini EU sa Kanadom (CETA), pošto je Socijaldemokratska partija (SPO) danas odlučila da da svoj pristanak.

Na Predsjedništvu stranke odlučeno je da se da pristanak za prihvatanje CETA, ali uz zahtjev za daljim pojašnjenjima, saopštio je austrijski kancelar i lider SPO Kristijan Kern.



Odluka je teško pala socijaldemokratama pošto je Savez sindikata odbio da da svoj pristanak, jer, prema njenom predsjedniku Erihu Foglaru taj sporazum nije „zreo“ za prihvatanje.



„Vlada dobija ovlašćenje da prihvati sporazum, ali je to uslovljeno“, poručio je Kern.



Tako on ukazuje da postoji potreba za objašnjenjima u vezi sudovima za zaštitu investicija, jer statut tri arbitražna suda, koje predviđa CETA, nisu dovoljno poznata.



Sva preostala otvorena pitanja moraju biti pojašnjenja da bi moglo doći do pozitivne ratifikacije u parlamentu, naglasio je Kern.



Kada je riječ o sporazumu sa SAD (TTIP) SPO ističe da trenutno ne može dati svoj pristanak. Kern je naglasio da nije podržavalac sporazuma o slobodnoj trgovini novog tipa.



Kern je najprije odbijao CETA, za razliku od koalicionog partnera Narodne stranke (OVP) koja je insistirala na njegovom prihvatanju.



Čak je inicirao održavanje izjašnjavanaj članova SPO preko interneta, koji su u velikoj većini odbacili CETA, kao i TTIP.



Međutim i pored toga, SPO je očigledno "pokleknula" pred većinom u EU.









Biznis.ba