Foto: Arhiv

Njemačka industrija konstantno se žali na nedostatak kvalifikovanih radnika i stručnjaka, iako je ova zemlja prošle godine primila milion azilanata, javljaju njemački mediji.

I pored velikog broja migranata, Njemačkoj nedostaje obučena međunarodna radna snaga koja bi mogla da pojača privredu zemlje i njenu konkurentnost na globalnoj sceni.



U skladu sa tim, njemačka Partija zelenih predstavila je inicijativu pod nazivom "Plan o imigraciji stručnjaka u pet koraka", koncept za usmjereniju migrantsku politiku koja treba da osigura takozvanu "odgovornu migraciju" i privuče obučene stručnjake iz cijelog svijeta.



Taj plan predviđa formiranje posebne imigracione komisije koja će kontrolisati i analizirati koliko visoko kvalifikovanih stručnjaka i radnika dolazi u zemlju svake godine.



Međutim, Karl Brenke, ekspert za tržište rada na njemačkom Institutu za ekonomska istraživanja, rekao "Sputnjiku" da ne postoji nestašica kvalifikovanih radnika u Njemačkoj.



On je dodao da stavovi njemačkih vlasti, koje prihvataju migrante kao način da se riješe problemi rada u zemlji, ne odgovaraju realnosti.



"Naravno, postoje oblasti u kojima nam nedostaju radnici, a to je posebno briga o starim licima i bolesnima", rekao je Brenke.



Međutim, nedostatak tog kadra isključivo je vezan za radne uslove i niska primanja. "To je problem naše politike na polju obrazovanja i zapošljavanja.



To je stvar obuke i, naravno, plate", rekao je on, dodajući da nova inicijativa Zelenih neće donijeti nikakve praktične rezultate, niti će promijeniti situaciju na bolje.







Biznis.ba / NN