Hillary i Trump

Dana 8. novembra 2016. godine održat će se izbori za predsjednika SAD koji američko ali i svjetsko finansijsko tržište mogu izbaciti iz ravnoteže, što može otvoriti velike prilike za zaradu na dolaru i dionicama američkih kompanija.

Na izborima će se suočiti kandidatkinja Demokratske partije, Hilari Klinton i republikanski kandidat, Donald Tramp. Ove izbore obilježila je neizvjesna odluka unutar demokrata da kandiduju Klintonovu, svog odvažnog i dugogodišnjeg člana, kao i uspjeh Donalda Trampa među republikancima, koji je kao politički novajlija (ali medijski kolosalna pojava) uspio da potuče daleko iskusnije kandidate unutar stranke republikanaca.



Kako izbori utiču na dolar?





Uticaj izbora u SAD na dolar



Istina je da su oba kandidata vrlo poznata američkim biračima što je, na neki način, ostavilo prostora za raznorazna politička podmetanja sa ciljem snižavanja rejtinga protivkandidata. U prvoj debati, koja je održana krajem septembra, Donald Tramp je podsjetio javnost na izrečene neistine Klintonove, iako je bila pod zakletvom, o nedozvoljenom korišćenju privatne e-mail adrese za državničke potrebe, dok je ona optužila finansijskog mogula za utaju poreza. Ovo prepucavanje je uticalo na vrijednost dolara, što je mnogim investitorima otvorilo prostor za zaradu.



- Iako se čvrsta uzročno-posljedična veza ne može sa sigurnošću ustanoviti, može se konstatovati da je dolar posle ove debate izgubio oko 0,38 posto svoje vrijednosti - navode iz FXLider-a.



Kako izbori utiču na dionice?





Američko tržište dionica je raslo u četiri petine svih izbornih godina u posljednjih 50 godina



Kad je povjerenje u sistem na visokom nivou, investitori prema redovnom toku stvari (radije) kupuju dionice. Poslije ove debate, kladioničari su procijenili da su šanse Klintonove da pobijedi, porasle sa 60 posto na 70 posto.



Ukoliko šanse Trampa da pobjedi budu rasle u narednim nedeljama, to bi moglo da utiče na investitore da smanje svoje pozicije u dionicama američkih kompanija i dolaru.



Kako god, pred izbore raste nervoza investitora pa se mogu očekivati veća pomijeranja tržišta nego inače.



- Takođe, valja napomenuti da su od početka 20. vijeka, dionice u osmoj godini predsjedničkog mandata, uglavnom bilježile gubitak vrijednosti, i to 1,2 posto u prosjeku - navode iz FXLider-a.



