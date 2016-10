Putin i Erdogan

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je sa svojim turskim kolegom Redžepom Tajipom Erdoganom razgovarao o Turskom toku, te da su izrazili namjeru da taj gasovod i realizuju.

Na Svjetskom energetskom kongresu, koji se od 10. do 13. oktobra održava u Istanbulu, Putin je rekao da su nedopustivi pokušaji da se obuzda razvoj energetske industrije zarad političkih ambicija pojedinih zemalja.



„Pod tim podrazumijevam uvođenje sve popularnijih sankcija i ograničenja dostupnosti investicionih resursa i tehnologija. Ti potezi ne daju rezultata ni onima koji to iniciraju“, rekao je Putin. On je takođe rekao da će Rusija ostati pouzdan globalni dobavljač energenata, budući da oni garantuju uspješno funkcionisanje mnogih ekonomija svijeta. On je precizirao da nafta i gas iz Rusije čine jednu četvrtinu ukupnog energetskog balansa Evropske unije. „Potražnja za naftom i gasom i dalje raste, iako ne tim tempom kao ranije. Potražnja za tradicionalnim energentima ne proizilazi isključivo iz automobilske i energetske industrije takvih zemalja kao što su Kina i Indija, već zbog toga što se nafta i gas prožimaju u praktično svim sferama života“, rekao je Putin.



OPEK-a Rusija je spremna da podrži odluku



Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK) kada je riječ o zamrzavanju ili čak smanjenju nivoa eksploatacije nafte, izjavio je Putin. To je, kako je rekao, najvjerovatnije jedina ispravna odluka kako bi se očuvala stabilnost svjetske energetske industrije. Putin je dodao da to ni na koji način neće narušiti tržišne mehanizme već će da ubrza rebalans tržišta.







