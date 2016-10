T. C.

Foto: Arhiv

Berači pamuka od ranih jutarnjih sati kreću na polja Adane, na jugu Turske, kako bi mukotrpnim radom tokom cijelog dana donijeli novac i prehranili porodicu.

Bijela polja pamuka u Cukurovi nude spektakularne prizore u ovo doba godine, a riječ je o biiljci koja se u svijetu uzgaja hiljadama godina, a već duže od dva vijeka je najvažnija sirovina tekstilne industrije.



Pored Kine, SAD-a, Indije i drugih svjetskih proizvođača i Turska spada u red zemalja koje proizvode enormne količine pamuka, koji pored tekstila, predstavlja važan izvor sirovine za proizvodnju eteričnih ulja i stočne hrane.



Pamuk, odnosno bijela vlakna oko cvijeta biljke Gossypium se i danas žanje ručnim tehnikama. Žetelice već ranom zorom izlaze na bijela polja i uz pjesmu i šalu beru baršunasta vlakna dok svjetlost dana to dozvoljava.



Berači, zajedno s porodicama uz prve zrake Sunca kreću na polja gdje će pod jakim suncem raditi po 14-15 sati.



Oni pamuk beru u vreće koje kasnije stavljaju na vagu. Dnevno mogu ubrati između 100 i 150 kilograma, te zaraditi između 30 lira (oko devet eura) i 45 lira (oko 13 eura).



Ramazan Ciftci je jedan od sezonskih berača koji su u Adanu stigli iz Sanliurfe. Kako kaže, ono što ne mogu mašinama pokupiti, moraju rukama, a po završetku sezone vratit će se kući.



"Jedna osoba dnevno može ubrati najviše 150 kilograma. Dnevno uberemo i do pet tona pamuka", rekao je Ciftci koji dodaje kako je jedna osoba tokom sezone, odnosno za tri do četiri mjeseca može zaraditi između 2.000 lira (oko 580 eura) i 3.000 lira (oko 875 eura).







Biznis.ba / AA