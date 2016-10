Foto: Arhiv

Turski ministar ekonomije Nihat Zeybekci u Istanbulu je izjavio kako se sastao s ruskim ministrom ekonomskog razvoja Aleksejem Uljukaevim s kojim je dogovoreno formiranje zajedničkog tursko-ruskog investicionog fonda.

Nakon sastanka održanog u hotelu Conrad, potpisana je zajednička deklaracija o osnivanju tursko-ruskog investicionog fonda.



Prema riječima Zeybekcija, zajednički fond će imati početni kapital od milijardu dolara, odnosno Ruski investicijski fond i Turski investicijski fond u prvoj etapi će uložiti po 500 miliona dolara, a da će ukoliko to bude potrebno u fond biti dodano još sredstava.



Turski ministar je podsjetio kako su odnosi između Turske i Rusije nakon 25. novembra 2015. godine, dana kada je oboren ruski avion prolazili kroz određeni negativni proces, ali da je to promijenjeno nakon pozitivnih signala lidera dvije zemlje.



U posljednja tri mjeseca turska i ruska strana sastale su se četiri puta.



“Nastavljamo se sastajati kako bismo uklonili probleme i nadomjestili to što se nismo mogli sastajati. Sutra će se sastati naši lideri, bit će ponovo razgovarano o određenim temama”, izjavio je Zeybekci, koji je dodao kako su došli do važne tačke kada je u pitanju srednjoročni program između Turske i Rusije za naredne četiri godine.



Ministar ekonomije Turske Zeybekci dodao je kako je program spreman za potpisivanje.



Prema njegovim riječima postoje određeni problemi između dvije zemlje, ali vjeruje kako će oni u veoma kratkom vremenskom roku biti riješeni.



Ruski ministar ekonomskog razvoja Uljukaev rekao je kako se radi na mnogo polja kako bi se ponovo normalizirali trgovinski i ekonomski odnosi. Uljukaev smatra kako će osnivanje zajedničkog fonda biti dobro sredstvo za privatni sektor.



“Imamo ozbiljne projekte na polju energetike, mogu to biti i projekti u sektoru poljoprivrede, proizvodnji mašina, trgovini”, istakao je ruski ministar.





