U brzoj reakciji na nelojalnu konkurenciju, EU komisija je u petak izrekla privremene antidampinške carine na uvoz vruće valjanog ravnog čelika i teških ploča od čelika iz Kine.

Mjere dolaze pet sedmica uoči proceduralnog krajnjeg roka, a u slučaju vruće valjanog čelika nametanje carina je rezultat istrage započete prije nego što povezane štete od dampinga mogu biti materijalizirane, zasnovane na tzv. prijetnji povrede.



Što se tiče teških ploča, uvoz podliježe registraciji od avgusta i obaveze se mogu primijeniti retroaktivno na konačnu fazu.



Vruće valjani čelik je primarni materijal za proizvodnju raznih čeličnih proizvoda sa dodanom vrijednošću, počevši od hladno valjanih proizvoda. Oni se koriste kao industrijski input kupljen od strane krajnjih korisnika za razne primjene, uključujući i izgradnju (proizvodnju čeličnih cijevi), brodogradnju, spremnike plina, posude pod tlakom i energetske cjevovode.



Teške čelične ploče imaju veliki raspon primjene u cijeloj ekonomiji, uključujući i brodogradnju, zgrade, mostove, vjetrene tornjeve, posude pod tlakom,ncjevovode, naftne platforme i tešku mehanizaciju.



Istrage Evropske komisije potvrdile su da su kineski proizvodi prodavani u Evropi po dampinškog cijenama. Kako bi se omogućio tvrtkama iz EU prostor za disanje, Komisija je nametnula carine u rasponu između 65,1% i 73,7% za teške ploče i 13,2% i 22,6% za vruće valjani čelik. To bi trebalo, kako kažu, vratiti profitabilnost proizvođača evropskih teških ploča i spriječiti štetu za tvrtke koje se uključene u proizvodnju proizvoda od vruće valjanog čelika.



Komisija sada mora odlučiti u roku od šest mjeseci da li će potvrditi ove mjere za razdoblje od narednih nekoliko godina. Također će onda moći odlučiti hoće li retroaktivno naplatiti carine na teškim čeličnim pločama koji se uvoze iz Kine od avgusta do oktobra 2016. godine. To je moguće zahvaljujući ranijoj rgistraciji uvoza aktiviranog tokom razdoblja istrage.





