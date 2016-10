Foto: Ilustracija

Evropska komisija saopćila je da će od juna 2017. godine konačno uslijediti ono što se već duže priprema, a to je besplatna usluga rominga za mobilne telefone u cijeloj EU!

Komisija je potvrdila da se od 15. juna naredne ukida roaming u EU, no konačni predlog pravila biće usvojen 15. decembra ove godine. Predviđeno je da u međuvremenu budu konsultirana evropska regulatorna tijela za telekomunikacije u zemljama članicama.



Inače, novi pristup treba omogućiti putnicima koji koriste SIM kartice jedne od država članica u kojoj imaju prebivalište ili stabilnu povezanost s tom članicom, da svoje mobilne telefone mogu koristiti u bilo kojoj drugoj članici EU-a, po istoj cijeni kao i kod kuće.



Kao primjere tzv. stabilnih veza navode se radnici koji svakodnevno putuju na posao u drugu zemlju članicu, zatim gastarbeitere koji često dolaze u svoju zemlju ili studente koji učestvuju u programu studentske razmene Erasmus.



Nathalie Vandystadt, glasnogovornica Evropske komisije za digitalngo tržište, kulturu, obrazovanje i sport, kazala je za Avaz” da EU još od 2007. godine uspješno radi na tome da smanji potrošačke cijene rominga, koji je pao za 92 posto.



- To je promijenilo navike mnogih Evropljana koji su gasili svoje mobilne telefone dok putuju. Još u 2013. godini, Evropska komisija je predložila zakon kojim se ukida roming za ljude koji povremeno putuju u EU. U oktobru 2015. godine, nakon dugih pregovora, Evropski parlament i Evropsko vijeće su se složili da bi to trebalo konačno stupiti na snagu 15. juna 2017. - kazala nam je Vandystadt.



Ona navodi primjer da će se od 15. juna 2017. godine za nekoga ko je platio mjesečni paket minuta, SMS poruka i podataka u svojoj zemlji, troškovi koje naporavi dok putuje u inostranstvo u EU oduzeti od tog volumena kao da ih je koristio u svojoj državi, dakle bez dodatnih troškova.



Kraj rominga u EU od juna 2017. je dio evropske strategije kojom se ruše barijere u jedinstvenom digitalnom tržištu – napominje Vandystadt.



Također, predviđene su i zaštitne mjere protiv zloupotreba na osnovu boravišta ili stalnih veza s jednom od država članica EU-a. Tako će operateri moći provjeriti uzorke kako bi se izbjegla zloupotreba mehanizma "u roamingu kao kod kuće".



Među kriterijima su neznatan domaći promet u usporedbi s prometom u roamingu, duga neaktivnost određene SIM kartice povezane uglavnom ili isključivo s uporabom u roamingu, pretplata i uzastopna uporaba više SIM kartica od strane istog korisnika u roamingu.



U takvim će slučajevima operateri morati upozoriti korisnike. Operateri će smjeti, samo ako su ispunjeni ti uvjeti, naplaćivati neznatne dodatne naknade. Evropska komisija je predložila najviše 0,04 EUR/min po pozivu, 0,01 EUR po SMS poruci i 0,0085 EUR/MB. U slučaju neslaganja operater mora osigurati postupak podnošenja žalbe. Ako se spor ne riješi, korisnik može podnijeti žalbu nacionalnom regulatornom tijelu koje će slučaj riješiti.



Nadalje zloupotreba bi mogla biti povezana i s masovnom kupovinom i preprodajom SIM kartica za trajnu upotrebu izvan države operatera koji ih je izdao. U takvim će slučajevima operater moći poduzeti neposredne i razmjerne mjere, pri čemu mora obavijestiti nacionalnog regulatora.



Ti sigurnosni mehanizmi uvode se kako bi se izbegla mogućnost da neko kupi SIM karticu u članici gde su usluge mobilne telefonije znatno jeftinije nego u zemlji u kojoj živi. Primjera radi, u Letoniji je korištenje mobilnih telefona šest puta jeftinije nego u Irskoj.



- Potrošači se često žale da im je taj datum predaleko, ali prelazni period je nužan kako bi nacionalne države pripremile svoje zakonodavstvo. Dobra vijest je da u prelaznom periodu pozivi po minutu i promet podataka od 1MB ne smije biti skuplji od 5 centi, a SMS maksimalno može koštati dva centa – objasnila je hrvatska zastupnica u Evropskom parlamentu Biljana Borzan.



Dugi razgovori i pregovori o ukidanju rominga vođeni su između ostaog I kako bi se osiguralo da telekom operateri u državama članicama EU ne bi poslovali s gubitkom. Tokom ovog procesa došlo je do razlitičog gledanja na ovaj čin.



Tako su na sjeveru i istoku Evrope, gdje su domaće cijene niske, operateri su strahovali da bi ih uklanjanje maloprodajne cijene roaminga bez spuštanja veleprodajnih cijena prislilo da podignu cijenu u vlastitoj zemli i na taj način nadoknaditi troškove.



S druge strane, zemlje u koje dolazi mnogo turista, kao što su Španija, Grčka i Francuska, imaju interes az zadržavanje visoke veleprodajne stope, upravo zbog dodatnog turističkog prometa.



Andreas Middel, glasnogovornik operatera "Deutsche Telecom" kazao je za "Avaz" da će ovaj operater prvo sačekati konkretne prijedloge Evropske komisije prije nego što se zvanično očituje. On je, pak, napomenuo da "Deutsche Telecom" korisnicima i za instranstvo već nudi tarife 1:1.



Biznis.ba / Avaz