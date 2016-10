Foto: EPA

Pad cijene zlata ispod 1300 dolara tek je uvertira za znatnu rasprodaju najplemenetijeg metala koji je precijenjen barem 25 posto, ocjenjuju u Deutsche Bank, a prenosi Poslovni.hr.

Zbog strahovanja kako je razdoblje ultrajeftinog novca koji plasiraju velike centralne banke pri kraju, cijena zlata u srijedu se tek dijelom oporavila od potonuća za preko tri posto u utorak. Uncom zlata u srijedu se trgovalo po cijeni od 1275 dolara.



Cijena niža od 1300 dolara nije zabilježena još od juna. No, to bi mogla biti tek uvertira u snažniju rasprodaju zlata koja tek slijedi, smatra Binky Chandha, glavni analitičar Deutsche Bank.



"Zlato izgleda bar 20 do 25 posto precijenjeno", izjavio je Chadha u razgovoru za Bloomberg TV.



Zlato je imalo iznimno dobro prvo tromjesečje, kada je i došlo na navedene razine precijenjenosti. Cijeni zlata najviše prijete očekivanja o decembarskom povećanju kamatnih stopa američke centralne banke te posljedični rast kursa američkog dolara. Međutim, mnogo veći okidač za početak negativnog trenda cijene zlata mogao bi biti rast globalne privrede, smatra analitičar Deutsche Bank te dodaje kako to ponajprije vrijedi za ubrzanje rasta američkog gospodarstva.







Biznis.ba / FENA