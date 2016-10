Foto: AFP

Nakon nepovoljne druge četvrtine 2016. godine u kojoj je kompanija dostavila samo 14.402 električna automobila, Tesla se može pohvaliti puno boljim rezultatima u trećoj četvrtini.

Naime, Tesla je prodala 24.500 električnih automobila, što predstavlja rast od 70 posto. U okviru treće četvrtine Tesla je prodao 15.800 jedinica Modela S i 8.700 jedinica Modela X.



Također, u saopćenju izdatom u nedjelju, Tesla Motors je otkrio da se u fazi dostave kupcima nalazi 5.500 vozila koja će se naći u njihovim rukama do kraja tekuće četvrtine godine. To bi značilo da postoje velike šanse da broj prodatih automobila do kraja 2016. godine dostigne 50.000.



Također, proizvodnja automobila porasla je za 37 posto u odnosu na drugu četvrtinu, a iznosi 25.185 vozila. Iz kompanije je naglašeno da očekuju dodatni skok prodaje tokom četvrte četvrtine.



Ovo su vrlo dobre vijesti za Kompaniju Tesla koja će krajem 2017. godine početi dostavu Modela 3 koji je naručen 370.000 puta. Do 2018. godine Tesla planira skočiti na 500.000 prodatih jedinica u 2018. godini.



S druge strane, Tesla još uvijek nije izdala saopćenja o prihodima, tako da nije poznato da li je ukupno poslovanje u trećoj četvrtini pozitivno ili negativno.





