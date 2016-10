T. C.

Kineska državna valuta juan službeno se pridružila MMF-ovoj specijalnoj korpi valuta, što je pokazatelj jačanja internacionalnog statusa kineske ekonomije, ali i korak većoj uključenosti Kine u svjetski finansijski sistem.

Kineski juan, odnosno renmenbi kako je valuta još poznata na međunarodnom finansijskom tržištu, pridružio se ekskluzivnom klubu MMF-ove valutne korpe u kojoj se nalaze američki dolar, euro, britanska funta i japanski jen. To je istorijski trenutak, tvrdi direktorica MMF-a, i dodaje da je to prva valuta nakon eura koja se uključila u valutnu korpu.



To je važan korak ka integraciji kineske ekonomije u globalni finansijski monetarni sistem. Ubrajanje renminbija reflektuje napredak u reformi kineske monetarne politike, te sistema razmjene domaće sa stranim valutama.



Ekonomisti smatraju da je uključenje juana svojevrsna nagrada kineskim monetarnim institucijama na njihovim naporima da se ta valuta približi standardima ostalih valuta koje se nalaze u MMF-ovoj korpi.



“Juan već godinama važi za ozbiljnu međunarodnu valutu. Naravno, Kina je proteklih godina napravila dodatne mjere kako bi standardizirala svoj novac, te ga tako približila dolaru, euru i drugim poznatim valutama”, navodi Jurgen Conrad, ekonomski direktor Azijske razvojne banke.



MMF-ova korpa valuta, odnosno SDR – što je skraćenica za Special Drawing Rights, uspostavljena je 1969. godine kao zasebna, virtuelna valuta, čiji je cilj dopuna alternativnih rezervi, poput zlata, za koje se vežu valute ostalih članica MMF-a. Poređenja radi, članstvo u korpi valuta je ekonomski prestiž, sličan onome kojeg imaju fudbalski klubovi koji se takmiče u UEFA-inoj Ligi prvaka.





