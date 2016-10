Ilustracija

Na svjetskim valutnim tržištima gotovo cijeloga prošloga tjedna euro je bio pod pritiskom zbog zabrinutosti ulagača u vezi sudbine Deutsche banke, no krajem tjedna nadoknadio je početne gubitke.

Tečaj eura prema američkoj valuti ojačao je prošloga tjedna 0,15 posto, na 1,1240 dolara.



I dok je prema euru oslabio, dolar je ojačao prema japanskoj valuti, pa je njegova cijena porasla 0,25 posto, na 101,30 jena.



Sve do kraja tjedna euro je bio pod pritiskom zabrinutosti ulagača zbog problema Deutsche banke od koje je američko ministarstvo pravosuđa u sklopu istrage o prodaji loših hipotekarnih vrijednosnica zatražilo da plati 14 milijardi dolara kazne.



Na tržištima se nagađalo hoće li njemačka vlada priskočiti u pomoć najvećoj domaćoj banci ili ne.



Zbog toga je tečaj eura u jednom trenutku skliznuo na najnižu razinu u dva mjeseca prema švicarskom franku, a oslabio je i prema drugim značajnijim valutama.



Međutim, situacija se promijenila u petak nakon vijesti da je Deutsche banka blizu nagodbe s američkim vlastima u iznosu od 5,4 milijarde dolara.



Zbog toga je cijena dionice najveće njemačke banke na burzama snažno porasla, a splasnule su i strahovanja ulagača u vezi problema u europskom bankarskom sektoru koji je već dulje vrijeme pod pritiskom jer teško ostvaruje dobit u okruženju s rekordno niskim kamatama i sporim rastom gospodarstva.



I dok je euro bio pod pritiskom, japanska i švicarska valuta većinom su tjedna jačale jer je nestabilnost tržišta dionica navela ulagače da potraže utočište u investicijama koje se smatraju sigurnijima u nesigurna vremena.



No, krajem tjedna, s oporavkom svjetskih tržišta dionica, njihovi su dobici splasnuli.



Zbog problema Deutsche banke, ali i zbog vijesti da su članice OPEC-a dogovorile smanjenje proizvodnje nafte, što je potaknulo snažan rast cijena 'crnog zlata', kao i valuta zemalja koje uvelike izvoze naftu, nagađanja o kamatama u SAD-u bila su prošloga tjedna u drugom planu.



Za nove smjernice u vezi kretanja kamatnih stopa američke središnje banke Feda ulagači će pratiti daljnje podatke iz američkog gospodarstva.



"Čini se da je Fed više fokusiran na zapošljavanje nego na inflaciju. Međutim, novi podaci o inflaciji mogli bi uvjeriti one koji su suzdržani u pogledu toga da je povećanje kamata u prosincu - za koje su šanse trenutno oko 58 posto - opravdano pa bi mogli biti poticajni za dolar", kazao je Marshall Gittler, direktor za ulaganja u tvrtki FXPrimus.



(FENA)