Commerzbank

Druga najveća banka u Njemačkoj Commerzbank bi u sljedećih nekoliko godina mogla otpustiti devet hiljada zaposlenih, javlja Anadolu Agency (AA).

Njemački ekonomski list "Handelsblatt", pozivajući se na neimenovani izvor, navodi kako Commerzbank čije je sjedište u Frankfurtu ima oko 50.000 zaposlenih i da bi u okviru reorganizacije unutrašnjih struktura bez posla moglo ostati oko devet hiljada ljudi.



U vijesti u kojoj se najavljuje predstavljanje vizije Martina Zielkea, generalnog direktora Commerzbanka, o budućnosti banke do 2020. godine, za reorganizaciju bi do 2020. godine moglo biti uloženo do milijardu eura.



Biznis.ba / AA