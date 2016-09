Od početka ove godine, cijena dionica kompanije BMW porasla je čak 15,4 posto i za to vrijeme BMW ostaje jedan od najboljih proizvođača automobila na svijetu.

Novi modeli na električni pogon







Obzirom da segment električnih vozila i konkurencija postaju sve jači, BMW nastoji da ubrza stvari i na tom polju širenjem svoje ponude vozila. Pored i3, modela koji je planiran za 2018. godinu, novi električni modeli uključuju još Mini, seriju 3 i X4 SUV.



Zahvaljujući njima, kompanija u prvoj polovini ove godine bilježi rast prodaje električnih vozila za 87%. Prodaja kompaktnog modela X1 SUV porasla je za 62%. Takođe, Agencija za zaštitu životne sredine SAD-a je, poslije opsežnog ispitivanja, odobrila u augustu distribuciju novog modela (BMW AG) na njihovom tržištu.



Rolls Royce Vision Next 100







Očekivanja su velika i od prodaje vozila Rolls-Royce, koji je u vlasništvu kompanije BMW. Slično kao i za sâm BMW, predstavljen je futuristički koncept vozila - Vision Next 100. Taj model bi trebalo da bude izrazito veliki, da spolja podsjeća na jahtu a iznutra da odiše luksuzom koji je teško i zamisliti.



Poslovni rezultati BMW-a







Finansijski gledano, kompanija BMW stoji sve bolje. Ranije ove godine, objavljeno je da se trend, po prodaji vozila rekordne 2015. godine, nastavlja i u ovoj. Prodaja raste iz kvartala u kvartal.



U drugom kvartalu je zarada od prodaje, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, porasla sa 2,53 na 2,73 milijarde eura, iliti 8%. Za ovu godinu, očekuje se prihod od prodaje od 93,92 milijarde eura što je više za 1,3% u odnosu na prethodnu. Do 2019. se očekuje da prosječna stopa rasta prodaje bude 2,27%.



