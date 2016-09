T. C.

Nova prekretnica u svijetu negativnih kamatnih stopa je postignuta ove sedmice, kada su Henkel i Sanofi postali prva preduzeća koja su prodala nove euro obveznice investitorima za više novca nego što će kupcima vratiti.

Prodaja je najnoviji znak kako politika Evropske centralne banke za suzbijanje troškova pozajmljivanja za vlade i kompanije mijenja način na koji finansijska tržišta posluju.



Njemačka grupa za robe široke potrošnje Henkel prodala je 500 miliona eura dvogodišnjih obveznica uz prinos do dospijeća od minus 0,05 posto, dok je francuski farmaceut Sanofi prodao 1 milijardu eura 3.5-godišnjih obveznica uz prinos od minus 0,05 posto.

Bankari kažu da investitori trpe gubitke jer su manji od ulaganja u državne obveznice ili čuvanja novca na računima komercijalnih banaka.



"Investitori mogu parkirati svoj novac u dobitonosnije instrumente nego što se obično nudi", rekao je Rupert Lewis, šef sindikata evropskih obveznica u BNP Paribas, koji je radio na oba posla.



Prinos na dvogodišnje njemačke obveznice je minus 0,67 posto, a Henkelove obveznice nude investitorima premiju od 52 bazna poena u odnosu na tzv rizik-free stopu na državne obveznice.



Prve korporativne euro obveznice uz negativan prinos do dospijeća prodala je državna njemačka željeznička kompanija Deutsche Bahn u julu, što joj je donijelo negativan prinos od 0,006 posto. Obveznice Henkela i Sanofija prodane ove sedmice su prve koji prodaju nefinansijske kompanije bez podrške vlade.



Kupovine centralnih banaka su postepeno dovele do prodaje rizičnijih vrsta obveznica uz negativne prinose. Investitori u Evropi su već kupili državne obveznice i obveznice pokrivene dugom sa prinosima ispod nule.



"Kao menadžer fonda stvarno se morate upitati da li možete opravdati ovu vrstu ulaganja krajnjim investitorima, posebno kada ćete biti prosuđivani s vremenske distance", rekao je Chris Telfer, portfolio menadžer iz ECM Asset Managementa.





