François Fillon

Bivši francuski premijer François Fillon smatra da treba odmah ukinuti sankcije Rusiji, kao i da je njihovo uvođenje bio glup potez, koji nije naštetio ruskim spoljnopolitičkim aktivnostima.

"Rusija može biti opasna ako osjeti prijetnju ili ako se prema njoj ponašaju na neodgovarajući način", upozorava on.



Nekadašnji premijer ukazuje na to da je strateška greška Evrope gledanje na Rusiju kao na protivnika i nerazvijenu zemlju istovremeno.



"Ponižavanje Rusa, njihovo guranje u ekstremističke i nacionalističke ruke okrenuće se protiv bezbjednosti Evrope", navodi Fillon u intervjuu za belgijski portal "Dh.be".



On ističe da je Rusija ključni partner Evrope i tvrdi da većina Francuza, takođe, želi ukidanje sankcija.



"Sankcije nisu imale ni najmanjeg uticaja na Rusiju u području međunarodne politike, već su samo pogoršale odnose sa njom. Embargo istovremeno upropaštava kako francuske, tako i druge evropske farmere, s obzirom na to da je sve to jedinstveni ekonomski sistem", navodi on.





Biznis.ba / SRNA