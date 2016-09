T. C.

Vodeće zemlje Evropske unije posljednjih sedmica sve više zagovaraju stavljanje van snage sporazuma o Transatlantskom trgovinsko-investicionom partnerstvu (TTIP) Sjedinjenih Američkih Država i EU koji je u fazi pripreme.

Jedna od najglasnijih zemalja je Francuska čiji lideri otvoreno izjavljuju kako ovaj sporazum pod hitno treba sahraniti. Tako je nedavno francuski državni sekretar za pitanja vanjske trgovine Matthias Fekl istakao da je TTIP potrebno pod hitno obustaviti, a zvanični Pariz čak sa SAD ne želi ni razgovarati o zoni slobode trgovine.



Fekl je objasnio kako postoje značajne nesuglasice u oblasti prehrambene industrije, energetike, zdravstvene zaštite, socijalnih standarda i kulture. Prema svim dostupnim informacijama, Francuska će ovo pitanje postaviti na septembarskom susretu ministara trgovine zemalja EU, a koji će biti održan u Bratislavi.



Pored francuskih dužnosnika, njemački vicekancelar i ministar ekonomije Sigmar Gabriel rekao je da su pregovori o TTIP-u praktično propali. Optimistična nije ni Austrija s obzirom na to da je kancelar te zemlje Christian Kern otvoreno kazao da je mala vjerovatnoća da će TTIP bit potpisan.



Na drugoj strani, njemačka kancelarka Angela Merkel kazala je kako je još uvijek rano davati bilo kakve ocjene u vezi sa sporazuma te da se pregovarački proces ne zaustavlja.



Naime, pregovaranje u okvirima EU nije lako prekinuti jer se svih 28 zemalja članica EU mora složiti s tim. Tako se nova tura pregovora očekuje u oktobru, a mala je vjerovatnoća da će ako i dođe do sporazuma on biti potpisan tokom mandata predsjednika SAD-a Baracka Obame. Mediji podsjećaju da se oba kandidata za američkog predsjednika, Donald Trump i Hillary Clinton, kritički odnose prema sporazumu.







Biznis.ba / Klix.ba