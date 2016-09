Kineski uvoz je porastao u avgustu za 1,5 odsto u odnosu na isti mjesec 2015. godine, prvi put u gotovo dvije godine.

To je pozitivan znak za drugu najveću svjetsku ekonomiju, pokazali su objavljeni podaci.



Podaci kineske Uprave carina su najnoviji indikator poboljšanja zdravlja najvećeg svjetskog trgovca robom, čiji je uvoz skočio na 138,5 milijardi dolara, prvi put od oktobra 2014. godine, izvještava agencija Frans pres.



Izvoz je u istom mjesecu pao 2,8 procenata na godišnjem nivou, na 190,6 milijardi dolara, ali je pad manji od medijan prognoze ekonomista u anketi "Bloomberg Newsa".



Carinski podaci takođe pokazuju da je obim uvoza ključne robe veći u odnosu na avgust prošle godine, pri čemu je nabavka rude gvožđa skočila za 18,3 posto, sirove nafte za 23,5 procenata, a uglja za 52,0 odsto.



Na skok uvoza su, prema mišljenju analitičara Jao Yanga iz finansijskog holdinga Nomura, uticale kupovine poslije poplava koje su pogodile jug Kine usljed neuobičajeno velikih kiša tokom ljeta.



To je, kako kaže, dovelo do povećane kupovine automobila kako bi se zamijenila uništena vozila, kao i do većih nabavki rude gvožđa i nafte zbog radova na rekonstrukciji oštećene infrastukture i objekata.



Međutim, taj rast će biti kratkog vijeka pošto se popravke završavaju, rekao je on, dodajući da je rast uvoza vjerovatno "više prolaznog nego dugotrajnog karaktera".



Prema ocjeni analitičara, faktor od uticaja na izvozni rezultat bio je slabiji kurs juana, koji je pao otprilike pet odsto prošle godine, uprkos obećanjima centralne banke da neće dalje deprecirati valutu, navodi Frans pres.



Kineski spoljnotrgovinski suficit je u avgustu opao za 13,6 odsto u odnosu na prošlu godinu, na 52,0 milijarde dolara, dodaje se u informaciji.







Biznis.ba