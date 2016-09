Foto: Ilustracija

Rusija je u prvoj polovici ove godine od izvoza nafte zaradila 29,9 posto manje novca u poređenju sa prvom polovicom prošle godine, javlja Anadolu Agency (AA).

Ruski Federalni zavod za carinske usluge saopćio je da je u periodu od januara do jula tekuće godine od izvoza nafte Rusija zaradila 39,3 milijarde američkih dolara, što je za 29,9 posto manje u odnosu na zaradu ostvarenu u istom razdobrlju prošle godine.



U saopćenju se navodi da je količina izvezene ruske nafte povećana, ali da je do manjka u zaradi došlo zbog pada cijena nafte na globalnom tržištu.



Rusija je od januara do jula ove godine u zemlje Saveza nesvrstanih izvezla 13,1 tonu nafte, što je za 0,7 posto manje u iznosu na prošlogodišnji izvoz, a u zemlje van tog Saveza izvoz je povećan za 6,2 posto i dostigao 135,3 miliona tona.



Tokom proteklog augusta ruska naftna industrija je u prosjeku dnevno proizvodila 10,71 miliona barela nafte.



Cijene nafte na globalnom tržištu bilježe veliki pad u protekle dvije godine, što predstavlja problem za zemlje izvoznike tog energente, ali drugi analitičari smatraju da bi to moglo pospješiti ekonomski rast u svijetu.



