Njemačka farmaceutska kompanija Bayer povećala je svoju ponudu za američku korporaciju Monsanto na 65 milijardi dolara, odnosno 127,50 dolara po dionici u nastojanju da preuzme kontrolu nad globalnim gigantom na području poljoprivrede i biotehnologije.

Bayer je saopćio da je u naprednoj fazi pregovora s Monsantom, no, garancija da će dogovor biti sklopljen zasad nema. Ponuda od 122 dolara po dionici je odbijena u maju, a razlog je to što ponuda nije bila "finansijski adekvatna". U julu je odbijena i ponuda od 125 dolara po dionici. Trenutna ponuda od 65 milijardi dolara, odnosno 127,50 dolara po dionici je i najveća koju je Monsanto ikada dobio.



Spajanje Bayera i Monsanta bi se stvorio najveći poljoprivredni dobavljač na svijetu, koji bi bio lider na američkom, evropskom i azijskom tržištu.



Monsanto je prije svega poznat po genetički modificiranom sjemenu za usjeve uključujući kukuruz, soju, pamuk, pšenicu i šećernu trsku. Takvo sjeme kritikuju ekološki aktivisti.



Veća ponuda Bayera je uslijedila zbog vala udruživanja u poljoprivrednom sektoru. Rivali poput kompanija Dow Chemical, DuPont i Syngenta su najavili udruživanja, ali to još uvijek nisu odobrila regulatorna tijela.



Pad cijene robe je proizveo pritisak na kompanije kao što je Monsanto, a farmeri smanjuju narudžbe.



Međutim, ukoliko Bayer preuzme Monsanto, američka konkurencija bi imala razloga za brigu, jer bi ovo partnersvo imalo kontrolu nad globalnim tržištem. S druge strane, farmeri su zabrinuti da bi moglo doći do rasta cijena sjemena i pesticida.



