Kako je izvijestio američki portal 'Renewable Energy World.com', na umjetnom jezeru za navodnjavanje pokraj grada Fukuoke u Japanu postavljena je plutajuća sunčana elektrana snage 300 kW.

Elektrana se sastoji od 1200 fotonaponskih modula i ujedno je prva takva u japanu opremljena mikroinverterima, a u pogon je puštena u srpnju 2016. godine. Istodobno, radi se o svojevrsnom pilot-projektu jer zbog prostornih i zemljopisnih ograničenja u Japanu baš i nema mnogo mjesta za postavljanje sunčanih elektrana na tlu. No, širom Japana ima više od 190 000 umjetnih jezera namijenjenih navodnjavanju poljoprivrednih površina, ponajviše za rižina polja.



U najvećem broju slučajeva, riječ je o energetskim postrojenjima kojima upravljaju jedinice lokalne samouprave, čime se ujedno snižavaju troškovi njihovog pogona i održavanja.



Spomenuti projekt na jezeru Rengeji-ike površine 14 000 m2 je ostvaren na osnovi natječaja koji je raspisalo Poglavarstvo Grada Fukuoke i na kojemu je pobijedila japanska tvrtka Power Max, dok je ugrađene mikroinvertere isporučila takošer japanska tvrtka NEP Microinverter. Radi se o uređajima koji omogućavaju još veću iskoristivost Sunčeve energije i čija je učinkovitost pretvorbe veća za 10% u odnosu na uobičajena rješenja, zahvaljujući činjenici što se pretvorba istosmjerne u izmjeničnu struju ostvaruje na svakom modulu zasebno, prenosi Croenergo.eu.



Uz to, takvo je rješenje zbog mnogo nižeg napona mnogo sigurnije u primjeni u plutajućim sunčanim elektranama jer se značajno smanjuje mogućnost električnog udara u vlažnom i vodenom okruženju. Inače, opremu za plutajuću sunčanu elektranu isporučila je francuska tvrtka Ciel et Terre, koja je u Japanu, u prefekturi Chiba već izvela jednu takvu elektranu i to snage 13,4 MW. Proizvedena električna energija isporučivat će se elektroenergetskoj tvrtki Kyushu Electric Power Company uz 'feed-in' tarifu u sljedećih 20 godina.



