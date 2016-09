Zbog viših plaća i boljih uvjeta rada, mnogi ugostiteljski radnici iz Hrvatska odlaze u inozemstvo, a jedno od najpoželjnijih odredišta je Austrija, koja ima vrlo razvijen zimski turizam i velike potrebe za radnicima.

Traže se tisuće ugostiteljskih radnika



Austrijski hoteli i restorani svake sezone trebaju oko 30 tisuća radnika, a dobar dio njih dolazi iz inozemstva. Na primjer, tijekom zimske sezone u Salzburgu, Tirolu i Vorarlbergu potrebno je otprilike 3000 do 3500 ugostiteljskih radnika više nego u ljetnim mjesecima a ta radna mjesta popunjavaju uglavnom radnici iz inozemstva.



Hrvatski radnici do 2020. godine nemaju slobodan pristup austrijskom tržištu rada te je potrebno za zapošljavanje ishoditi radnu dozvolu, no zbog manjka radnika to ne predstavlja pretjerani problem.



Aleksandra Bertelt iz tvrtke Euro Career, koja se bavi posredovanjem u zapošljavanju i dobro poznaje austrijsko tržište, kaže da procedura za dobivanje radnih dozvola nije komplicirana. U Tirolu, Salzburgu i Vorarlbergu, posebno su traženi kuhari.



"Poslodavac, uz osobnu iskaznicu ili putovnicu, diplomu i ovjereni prijevod diplome od strane sudskog tumača, predaje zahtjev za radnu dozvolu nadležnom zavodu za zapošljavanje. Kuhari su u Austriji jako traženi, ne samo tijekom zimske ili ljetne sezone, već kroz cijelu godinu, tako da školovani kuhari mnogo jednostavnije dobivaju radnu dozvolu od ostalih ugostiteljskih radnika. Proces ishodovanja radne dozvole traje oko tri tjedna. Dakle od trenutka predaje zahtjeva do izdavanja iste od strane nadležnog tijela. Austrijski zavod za zapošljavanje provjerava postoji li u njihovoj bazi nezaposleni austrijski državljanin koji bi mogao popuniti to radno mjesto, i ako to nije slučaj - radna dozvola se odobrava", kaže Bertelt.



Ovisno o iskustvu i kvalifikacijama, plaće idu i do 1900 eura



Što se tiče plaća, oni variraju ovisno o iskustvu, kvalifikacijama te o satnici koja se odrađuje. Plaće kuhara često se penju i do 1900 eura, a radnici mogu računati i na 13. i 14. plaću, odnosno božićnicu i naknadu za godišnji odmor.



"Plaće naravno ovise i o kvalifikacijama, radnom stažu, poziciji na kojoj radite, al evo slobodno ću reći da u sezonama kuhari zarađuju između 1450-1900 eura neto, konobari između 1400-1750 eura neto, a sobarice oko 1400 eura. Važno je napomenuti da radnici imaju pravo na 13. i 14. plaću, odnosno božićnicu i naknadu za godišnji odmor", kaže Bertelt.



Sezonskim radnicima u pravilu je osiguran i besplatan smještaj te prehrana, dok stalno zaposleni moraju platiti sobu.



"Smještaj i hranu (doručak, ručak i večeru) osigurava poslodavac, i za to radnik ne snosi nikakve troškove. Većinom se radi o dvokrevetnoj sobi, koja se nalazi u sklopu objekta. Ako i ne onda je smještaj u neposrednoj blizini, tako da radnik do radnog mjesta ima najviše 5-10 minuta hoda. Ovo vrijedi za sezonske radnike. Oni drugi koji imaju stalni posao, i za njih poslodavci većinom imaju smještaj s time da radnik za njega izdvaja oko 1000 kuna mjesečno u što je uključena soba i režije. Za hranu ne snose nikakve troškove", kaže Bertelt.





Biznis.ba / Index.hr