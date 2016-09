T. C.

SAD i Kina koje su zajedno odgovorne za 40 posto emisije ugljen-dioksida u svijetu, objavile su da su ratificirale globalni sporazum o klimatskim promjenama, javljaju svjetski mediji.

Kina je najavila ovaj potez kad su se predstavnici G20 nacija okupili u Hangzhou uoči Samita G20. SAD su isto učinile nakon što je stigao predsjednik Barack Obama.



Emisije ugljen-dioksida su glavni pokretači klimatskih promjena. Prošlog decembra, zemlje su se dogovorile da smanje emisiju dovoljno da održe prosječni rast temperature ispod dva stepena Celzijusa.



Ovo je veliki korak naprijed kojim se pariski klimatski sporazum pretvara i realnost. Druge nacije će se boriti protiv potpisivanja, ali to će pojačati pritisak na G20 države da rade brže na ukidanju subvencija za fosilna goriva. Očekuju se velike promjene.



"Priključivanje ove dvije najrazvijenije zemlje i najvećih proizvođača zagađivača, pokazuje da se globalna zajednica može udružiti u rješavanju problema klimatskih promjena. Obje zemlje trasnformiraju svoje ekonomije da rastu kroz čistu energiju radije nego na osnovu fosilnih goriva, a najviše koristi imat će građani koji će imati čisto kruženje i bit će kompetitivni u zelenoj ekonomiji", rekao je Alvin Lin iz Vijeća za odbranu prirodnih resursa u SAD-u.



Do sada su, bez Kine i SAD-a, ovaj sporazum potpisale 23 nacije. Analitičari su upozorili da je održavanje prosječnog rasta temperature ispod dva stepena već ugroženo. U Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji mjesec ikada. Prosječne temperature rast će u narednim godinama širom svijeta zbog efekta staklene bašte, a upravo zahvaljujući zemljama potpisnicama.



Ovaj sporazum podrazumijeva i uspostavljanje ravnoteže između izvora i ponora stakleničkih plinova u drugoj polovini ovog stoljeća, pregled napretka svakih pet godina, te ulaganje 100 milijardi dolara za zemlje u razvoju do 2020. godine koje će utrošiti za segment klimatskih promjena.



Bitno je istaći da zemlje potpisnice ne mogu tek tako odustati od ugovora. Ukoliko se neka od zemalja predomisli morat će čekati tri godine prije nego izađe iz kruga potpisnica.





