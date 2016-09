T. C.

Rusija ne razmatra mogućnost izgradnje gasovoda po dnu Crnog mora preko Bugarske, rekao je novinarima ruski ministar energetike Aleksandar Novak.

„Trenutno ne razmatramo Bugarsku. Nemamo ’Južni tok‘“, izjavio je Novak.



Kada je u pitanju „Turski tok“, Rusija i Turska će u narednih mjesec-dva potpisati međudržavni sporazum, da bi se do kraja 2019. godine izgradila prva linija gasovoda za isporuku turskim potrošačima, saopštio je ministar energetke Rusije.



„Mi smo se sa turskim partnerima razgovarali o konkretnim koracima za realizaciju ovog projekta. Razvili smo ’mapu puta‘ koja je predata turskim partnerima, osnovana je posebna radna grupa i razvijen nacrt dogovora. Planiramo da u narednih mjesec-dva dođe do potpisivanja odgovarajućih dokumenata da bi prva linija za isporuku gasa turskim potrošačima mogla da bude realizovana do kraja 2019. godine“, rekao je Novak.





