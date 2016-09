T. C.

Njemačka je prije dvije godine prvi put povukla veliku količinu plemenitog metala iz Njujorka — čak 120 tona.

Ove godine, za prvih sedam mjeseci, povučeno je 87 tona zlata, navode Federalne rezerve SAD.



To je znatno više u poređenju sa istim periodom prošle (69 tona) i pretprošle godine (55 tona).



U trezoru u Njujorku je do 31. jula 2016. godine čuvano 5,807 tona zlata.



Povlačenja zlata iz trezora je počelo 2007. godine, kada su zalihe iznosile 6,606 tona.



Od februara 2014. godine do jula 2016. godine centralne banke su iz Federalnih rezervi SAD povukle ukupno 388 tona plemenitog metala.





Biznis.ba