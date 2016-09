Tim Cook

Direktor Apple-a Tim Cook opisao je kao "ludost" i "politikantsvo" odluku Evropske komisije prema kojoj ova kompanija mora da plati 13 milijardi eura Irskoj na ime poreza.

Cook je rekao irskoj medijskoj kući RTE da Apple nije dobio preferencijalne poreske olakšice u Irskoj.



Evropska komisija saopštila je ranije da je Apple dobio "ilegalne" beneficije u vrijednosti od 13 milijardi eura.



Cook je izjavio da je uvjeren da će odluka biti oborena u žalbenom postupku, prenio je BBC.



"To je ludost i razočarani smo. Jasno je da ovo dolazi sa političkog mjesta i da nije utemeljeno u zakonu. Nažalost, to je jedna od stvari sa kojima moramo da radimo", izjavio je direktor američkog tehnološkog giganta.



On je dodao da je su u Apple svi bijesni jer su optuženi za nešto što je protivno njihovim vrijednostima.



"Nismo napravili nikakvu grešku, a nije pogriješila ni Vlada Irske", rekao je Cook i osporio zaključak Komisije da je Apple platio korporativni porez od samo 0,005 odsto na zaradu, odnosno 50 eura na svaki milion koji su zaradili njegovi servisi sa sjedištem u Irskoj tokom 2014. godine.



Cook je rekao da ne zna kako se došlo do tog broja i da je računica netačna.



On je rekao da je te godine Apple platio 400 miliona eura Irskoj po poreskoj stopi od 12,5 odsto.



Apple je saopštio da je to bio najveći korporativni porez plaćen u Irskoj 2014. godine.







