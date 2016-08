Pregovori između EU i SAD o Transatlantskom trgovinskom i investicionom partnerstvu (TTIP) već su propali, rekao je njemački vice kancelar i ministar ekonomije Sigmar Gabriel.

"Prema mom mišljenju, pregovori između EU i SAD su de facto propali iako to niko ne želi priznati", rekao je Gabriel za ZDF.



Pregovori su propali, tvrdi on, jer Evropa nije željela da se pokori zahtjevima SAD.



Do sada je održano 14 runda razgovora ali dvije strane nisu postigle dogovor niti o jednom poglavlju.



Jedno od spornih poglavlja je i odbijanje SAD da odobre evropskim kompanijama učešće na javnim tenderima.



Washington je ranije insistirao da sporazum bude zaključen do kraja 2016. godine.



Kritičati TTIP-a ističu da je on opasan jer interese velikih korporacija stavlja iznad državnih interesa.





Biznis.ba / Klix.ba