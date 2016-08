Foto: AA

U petak navečer i zvanično je omogućen saobraćaj preko mosta "Yavuz Sultan Selim" u Istanbulu, trećeg most preko Bosfora, koji je u petak svečano otvoren.

Veliki broj vozila odmah iza ponoći je krenuo preko mosta "Yavuz Sultan Selim" u Istanbulu, inače najšireg mosta na svijetu, a korištenje mosta će do 31. avgusta biti besplatno.



Podsjetimo, u prisustvu brojnih turskih i stranih zvaničnika u petak je svečano otvoren most "Yavuz Sultan Selim", inače najširi most na svijetu.



Ceremoniji otvaranja trećeg mosta koji spaja evropski i azijski kontinent, odnosno istanbulske kvartove Sariyer i Poyrazkoy, prisustvovali su predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan, premijer Binali Yildirim, predsjednik parlamenta Turske Ismail Kahraman, načelnik Generalštaba Turske Hulusi Akar, kralj Bahreina Hamed bin Isa Al-Halife, predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, predsjednik Makedonije Gjorge Ivanov, predsjednik Turske Republike Sjeverni Kipar Mustafa Akinci, bugarski premijer Bojko Borisov, zamjenik premijera Srbije Rasim Ljajić, bivši turski predsjednik Abdullah Gul, bivši premijer i turski parlamentarac Ahmet Davutoglu, turski ministri, brojni drugi zvaničnici iz svih dijelova svijeta, kao i veliki broj turskih građana.



Inače, radi se o najširem mostu na svijetu, a ujedno i najdužem visećem mostu koji će imati željeznički sistem. Ukupna dužina mosta je 2,1 kilometara, širina 59 metara, visina nosećih stubova 322 metra, te raspon 1.408 metara. Most će imati osam saobraćajnih traka i dvije tračnice.



Očekivanja su da će treći most na Bosforu uštedjeti 1,75 milijardi dolara godišnje u smislu troškova energije i uštede vremena. Ono što ga također čini specifičnim jeste i činjenica da se željeznički sistem nalazi na istom nivou glavnog dijela mosta.



Za izgradnju mosta, koji je i pored predviđenih 36, završen za 27 mjeseci, investirano je tri milijadre dolara. Turska Vlada je predvidjela da će se mostom dnevno koristiti 135.000 vozila. Naknada za automobile koji sa evropske strane budu išli na azijsku, iznosit će 9,90 turskih lira, odnosno 3,4 dolara.



Most će spajati kvart Sariyer, na evropskom dijelu, i četvrt Poyrazkoy, na azijskom dijelu Istanbula.



Turska je u posljednjem periodu ostvarila značajne infrastrukturne projekte, među kojima su svakako i most Osmangazi, mega projekt koji je dio autoputa dužine 433 kilometra, koji će povezivati Gebze, Orhangazi i Izmir. Most poznat i kao turski "Golden Gate" je četvrti najveći viseći most na svijetu. Jedan od značajnih projekata je i gradnja trećeg istanbulskog aerodroma, koji će koštati 10,25 milijardi eura, a koji će ujedno biti najveći na svijetu.





Biznis.ba / AA