Ivica Todorić

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) razmatra mogućnost da Ivicu Todorića u njihovo ime ispitaju britanski istražitelji s obzirom na to da imaju na raspolaganju evropski nalog za hapšenje, rekao je glavni državni tužilac Dinko Cvitan.

- Pitanje je procesne taktike šta ćemo napraviti - poručio je Cvitan u Saboru.



Na pitanje šta Hrvatska može napraviti u ovoj situaciji, Cvitan je kazao da je DORH poduzeo sve mjere i radnje koje su propisane u skladu sa međunarodnim ugovorima i sporazumima.



- Ostvarena je direktna komunikacija s tijelima u Velikoj Britaniji. Čekamo daljnji razvoj događaja - izjavio je Cvitan.



Napomenuo je da su kriminalistička istraživanja u kompaniji i dalje u toku, te da će rezultirati novim istragama.



- Tada s aspekta međunarodnog prava, ukoliko ova osoba bude predmet istrage, morat će se tražiti dodatni zahtjev za izručenje - rekao je Cvitan.



Na pitanje je li mu čudno da je iduće ročište za Todorića sazvano tek u apriu iduće godine, kratko je uzvratio "ništa nije čudno, ništa nije nemoguće, to ide svojim tokom".



Nešto kasnije ustvrdio je da je čudno i jer je neuobičajeno i dodao:



"To ne znači da će biti tako, a može biti tako. Prema tome, mi ćemo i dalje raditi na tome i ništa se bitno nije promijenilo u odnosu na postupanje DORH-a".



Cvitan je rekao i da nije dobro komentirati odluke drugih međunarodnih tijela te da se mora voditi računa o zaštiti temeljnijih ljudskih prava.



- Moramo se suzdržati bilo kakvih komentara jer je jedan od prigovora da se radi o političkom procesu. Ovdje se ne radi apsolutno o nikakvim političkom procesu - ustvrdio je Cvitan.



Na pitanje hoće li rad DORH-a utjecati na rad saborske istražne komisije za "Agrokor", Cvitan je kazao da će odluku o tome hoće li komisija raditi ili ne donijeti Sabor.

- DORH-u naravno ne smeta rad komisije, jer ovo što gledam sada to je daleko od onoga s čime se mi bavimo - poručio je Cvitan.



Biznis.ba / Avaz