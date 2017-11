Ivica Todorić

Osnivač Agrokora Ivica Todorić u svojoj novoj objavi na blogu napisao je u srijedu kako se protiv njega od početka godine vodi politički progon najgore vrste, što svakodnevno potvrđuju najviši dužnosnici Vlade RH.

"To dokazuje čitav niz neodgovornih, ciljano smišljenih političkih poteza i izjava, od kaznene prijave tadašnjeg predsjednika Sabora, kaznene prijave i izjava potpredsjednice Vlade, izglasavanja neustavnog 'lex Agrokor', davanja pet milijuna kuna iz proračuna za istragu DORH-u koji je samo jedna strana u postupku, nakaradnog roll up-a, koji je širom otvorio vrata pljački koju je odobrila Vlada, pa do najnovije zastrašujuće kritike engleskog pravosuđa koju je izrekao premijer Plenković", napisao je Todorić.



Ocijenio je nevjerojatnim da premijer, vidno potresen sudskom odlukom o puštanju Todorića uz jamčevinu, poziva hrvatske institucije da traže objašnjenja od engleskog suda i daje im izravni javni nalog za djelovanje, kao što je pred mjesec dana tražio da institucije završe posao u primjerenom roku.



"To je u demokratskoj zemlji nezamislivo, trodioba vlasti je temelj na kojem počiva funkcioniranje države i ljudska prava. Plenković je očito odlučio suspendirati ljudska prava i sva temeljna načela pravne države. To da državni dužnosnici prejudiciraju krivnju, jasno ističu mene kao krivca bez suđenja, u demokratskom je svijetu bez pravomoćne sudske presude nezamislivo", kaže Todorić.



Todorić se u utorak ujutro odazvao pozivu londonske policije nakon čega je uhićen te je pred Westminsterskim sudom, koji se bavi slučajevima izručenja, rekao da će se protiviti ekstradiciji u Hrvatsku kako bi odgovorio na optužbe za kriminal u Agrokoru.



Sudac ga je pustio nakon što je platio jamčevinu od 100.000 funti, ali mu je oduzeta putovnica, mora nositi sigurnosnu narukvicu i javljati se policiji triput tjedno. Sljedeće ročište zakazano je za 10. travnja iduće godine.





Biznis.ba / FENA