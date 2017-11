Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i vlada Srbije usaglasili su ključne parametre budžeta za 2018., koji uključuju i povećanja penzionera i plaća u javnom sektoru od sljedeće godine, a budžet bi vlada trebala usvojiti do kraja novembra.

Nakon niza sastanaka predstavnika srbijanske vlade i najviših državnih dužnosnika s delegacijom te finasijske organizacije, šef Misije MMF-a James Rouf izjavio je u utorak na press konferenciji da će poslije završene osme revizije aranžmana iz predostrožnosti sa Srbijom poslati pozitivno izvješće na odobrenje upravi direktora MMF-a čije se zasjedanje očekuje u decembru.



"Svi što je dogovoreno da se uradi do kraja septembra je urađeno, a strukturne reforme su nastavljene, mada u nekim slučajevima ima kašnjenja", rekao je Rouf.



Poručio je i da bi prioritet za 2018. godinu trebalo biti očuvanje teško ostvarenih dobrih fiskalnih rezultata, te da treba i dalje podupirati inicijative koje potiču privredni rast, prije svega kroz povećanje javnih ulaganja i smanjenje poreznih opterećenja za radnike s malim plaćama.



Dužnosnik MMF-a sugerirao je da treba nastaviti započetu, ali usporenu reformu državnih poduzeća jer i dalje kasne rješenja za problematične tvrtke koje opterećuju fiskalnu politiku.



Također, MMF ukazuje na nužnost modernizacije Porezne uprave, racionaliziranje poreza i doprinosa, te nastavak provođenja reformi javne uprave kako bi se smanjili rizici, a poboljšala kvaliteta javnih usluga.



Srbijanski ministar financija Dušan Vujović je kao jedan od najopopiljivijih rezultata istaknuo to što Srbija sada "na svakih milijardu eura duga štedi 50 do 60 miliona eura, jer plaća niže kamate".



Vujović je najavio da će nacrt državnog budžeta za 2018. godinu imati dominatno razvojni karakter, a Vlada bi ga trebala pripremiti i usvojiti do 29. novembra kako bi ga Skupština Srbije usvojila u zakonskom roku do 15. decembra.



Ranije u utorak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i šef Misije MMF-a Rouf naglasili su kako je Srbija napravila ozbiljan posao tokom provođenja aranžmana s MMF-om, a Vučić je izrazio nadu da će MMF ostati angažiran u Srbiji i po okončanju tekućeg aranžmana, saopćeno je iz Vučićeva ureda.



U zaključcima osme revizije aranžmana iz predostrožnosti, Misija MMF navodi u saopćenju da će, ukoliko ih Odbor direktora MMF-a u decembru prihvati, Srbiji biti oslobođeno dodatnih 119,4 miliona eura,, što je u zbroju poslije dosadašnjih revizija ukupno 1,05 milijardi eura.



MMF odobrio je Srbiji u februaru 2015. stand by aranžman iz predostrožnosti, vrijedan 1,2 milijarde eura, a kojim su obuhvaćene strukturne reforme, mjere štednje, financijska i fiskalna konsolidacija, te smanjenje budžetskog deficita. Srbija je u svim dosadašnjim revizijama dobila pozitivne ocjene, ali je Misija MMF-a i po okončanju osme revizija podsjetila na odluku vlade u Beogradu da ne planira povlačiti odobreni novac.





Biznis.ba / FENA