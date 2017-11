Pred saborskim istražnim povjerenstvom za Agrokor svjedočio je Milan Kovač, predsjednik Fonda za privatizaciju od 1995. godine i zastupnik u Saboru od 1990. do 1995. godine koji je sudjelovao u donošenju zakona o privatizaciji 1991. godine, javlja Anadolu Agency (AA).

Kovač je kazao kako se sa kolegama iz HDZ-a usprotivio da članovi radničkog savjeta tadašnjih tvrtki donose odluke na koji način će i koja agencija izvršiti pretvorbu, no kako taj prijedlog nije usvojen u izradi Zakona.



Izjavio je kako se oporba u to vrijeme u Saboru često žalila na nepravilnosti u privatizaciji pa da ga je stoga predsjednik Tuđman izabrao na mjesto predsjednika Fonda za privatizaciju kao saborskog zastupnika.



„Demagogija, populizam i laž o tom pitanju bile su toliko jake da su se mogle rezati nožem“, rekao je Kovač i dodao da je tada u Saboru kao predsjednik Fonda odgovarao na optužbe iz oporbenih redova.



Kovač je istaknuo kako je izrađen novi Zakon o privatizaciji koji je usvojen 1996. godine i koji je nepromijenjen na snazi već 21 godinu.



Prisjetio se kako je 1995. poništio na desetke pretvorbi, no kako je nakon toga jedan članak zakona pao na Ustavnom sudu i kako je o tome otada odlučivao nadležni sud, a ne više Fond, što i dalje smatra pogreškom.



„Od 1995. do 1996. godine, kada sam bio predsjednik Fonda za privatizaciju, uopće nije bilo privatizacije ovih kompanija iz portfelja Agrokora. Nemam blage veze, nemam pojma, kakve su bile te privatizacije“, kazao je Kovač.



Kovač je kazao kako nikada nije upoznao ni jednog iz obitelji Todorić te kako mu kao rizničaru HDZ-a u vrijeme osnivanja stranke nije poznato da je Todorić financirao HDZ.



„Ono što je Fond kao institucija radio, radio je vrlo transparentno. Nitko nije mogao utjecati na člana Upravnog odbora koji je donosio odluke. Mogao je, ali nije mogao proći ispred 15 članova odbora i pred kamerama“, kazao je Kovač.



Ustvrdio je kako državna revizija, koja je Saboru podnosila godišnji izvještaj, nije nalazila ništa sumnjivo u poslovanju firmi koje sačinjavaju današnji koncern Agrokor.



Danas je kao prvi svjedok pred istražnim saborskim povjerenstvom svjedočio Josip Manolić bivši predsjednik Vlade, a nakon Kovača svjedočit će prvi predsjednik Fonda za privatizaciju Ivan Penić.



Povjerenstvo je s radom počelo kronološki, tako da su među prvim svjedocima akteri stvaranja hrvatske države s početka 90-ih godina.



Biznis.ba / AA