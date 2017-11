Foto: Anadolija

Šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Srbiji Džejms Ruf izjavio je danas da će Srbija ove godine imati rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od dva posto, a 2018. da će biti 3,5 posto, javlja Anadolu Agency.

Ruf je rekao da je MMF sa postigao dogovor sa Srbijom o ključnim parametrima za budžet za narednu godinu i da je prioritet da se očuvaju dostignuća u fiskalnoj oblasti, uz podršku inicijativama koje bi trebalo da podstaknu rast.



On je rekao da uz dogovoreno povećanje zarada u javnom sektoru i penzija, očekuje da će fiskalni deficit 2018. godine iznositi 0,7 odsto BDP-a, što je u skladu s potrebom da se obezbijede fiskalna održivost i dalje smanjenje javnog duga.



Prema njegovim riječima, inflacija bi trebalo da ostane oko sredine ciljanog rasta Narodne banke Srbije.



Ruf je dodao da bi, po projekcijama, bilans opšteg nivoa države trebalo ove godine da bude oko "pozitivne nule", dok je prvobitno bio planiran budžetski deficit od 1,7 odsto BDP-a.



Ruf je rekao da MMF uočava poboljšanje i na tržištu rada, otvaranje velikog broja radnih mesta u privatnom sektoru.



On je rekao da još nisu trajno rješena pitanja nekih problematičnih preduzeća, posebno u petrohemiji i rudarstvu.



“Biće potrebno nastaviti sa reformama javne uprave da bi se poboljšao kvalitet javnih usluga i smanjili rizici. Veoma je važno usvajanje zakonodavstva koje se tiče plata u javnom sektoru u decembru”, rekao je Ruf.



On je dodao da će Misija zaključke ove revizije poslati Bordu direktora MMF na odobrenje, a ukoliko Bord da pozitivnu ocjenu, to će Srbiji osloboditi dodatnih 119,4 miliona eura, što je ukupno do sada 1,05 milijardi eura, od ukupno 1,2 milijarde.



Ministar finansija Dušan Vujović rekao je da je tokom aranžmana sa MMF-om u prethodne tri godine ostvarena ukupna fikskalna konsolidacija i da je jedan od vrlo opipljivih rezultata to što sada na svakih milijardu eura duga Srbija štedi 50 do 60 miliona eura, jer plaća niže kamate.



On je najavio je da će budžet za narednu godinu biti pripremljen i usvojen na Vladi do 29. novembra, kao i da bi Skupština Srbije trebalo da ga usvoji u zakonskom roku - do 15. decembra. Budžet će, kako je kazao, biti spreman između 27. i 29. novembra.



Vujović je dodao da je Srbija na kraju oktobra imala suficit republičkog budžeta od 79,4 milijarde dinara i da je rezultat na fiskalnoj strani mnogo bolji nego što je bilo ko mogao da očekuje - za više od milijardu evra bolji od revidiranog plana.



Vujović je kazao da je na početku godine planiran deficit od 1,7 odsto uključujući projekte koji prethodne godine nisu bili u sastavu republičkog budžeta.



Biznis.ba / AA