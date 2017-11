Foto: Anadolija

Prvi današnji svjedok pred Istražnim povjerenstvom Hrvatskog sabora za Agrokor Josip Manolić svjedočio je kao sudionik zbivanja na početku devedesetih godina na funkciji predstojnika Ureda za zaštitu ustavnog poretka, predsjednika Vlade, koordinatora tajnih službi itd, javlja Anadolu Agency (AA).

Važan akter u stvaranju hrvatske države Josip Manolić zbog poznih godina (97) i oslabljenog sluha teže je odgovorao na pitanja Istražnog povjerenstva, koje je, ipak, uspjelo dobiti odgovore na brojna pitanja koja se tiču perioda pretvorbe u Hrvatskoj početkom 90-ih.



Manolić kao predstojnik tadašnjeg Ureda za zaštitu ustavnog poretka nikada nije dobio predstavku ili tužbu vezanu uz Agrokor, kazao je. Posvjedočio je kako je to bilo vrijeme pretvorbe planske dogovorne ekonomije u tržišno gospodarstvo.



"Efikasnost privređivanja bio je osnovni cilj pretvorbe", kazao je Manolić i dodao kako je za to trebalo uspostaviti organizaciju.



"Agrokor se u tom periodu nije spominjao, on se svodio na niz drugih organizacija i nije stršio kao neka posebna organizacije", kazao je Manolić.



Rekao je kako je tadašnjem predsjedniku Franji Tuđmanu tada osobno izjavio da je za privatizaciju, ali "ne za pljačku koja se valja iza toga". Naime, Manolić je na primjeru tadašnje Podravke uvidio, kako tvrdi, da je stvarna vrijednost poduzeća bila puno veća od procijenjene.



Na pitanje što mu je tada kao predsjedniku Vlade značila fraza o "200 obitelji", Manolić je rekao da je ta fraza nastala iz privatnog razgovora predsjednika Tuđmana u uskom krugu suradnika u kojem je iznio primjer da francusko gospodarstvo vodi 200 bogatih obitelji. No, taj model za Hrvatsku nije bio primjenjiv, kazao je Manolić.



Smatra kako teza o 200 bogatih obitelji nije prevladavala niti zaživjela u vrhu tadašnje hrvatske politike, no kako se danas mogu naći elementi toga u društvu.



"Iza toga stali su svi koji su u pretvorbi imovinu stekli na nezakonit način", kazao je Manolić.



Prisjetio se Ante Todorića, Ivičinog oca, te optužbe u kojoj ga je tadađnji sistem teretio za gospodarski kriminaltet. No, Manolić je kazao kako je to njemu bilo politički "napakovano", jer je bio "politički čovjek oko kojega su se okupljali hrvatski proljećari".



Manolić je za Tuđmana istraživao slučaj Ante Todorića, a potvrdio je da se on osobno zalagao da Ante Todorić bude ministar poljoprivrede, no da se njegova koncepcija razvoja poljoprivrede kroz velike PIK-ove razlikovala od vizije predsjednika Tuđmana.



Vlada demokratskog jedinstva ključna je za uspon Agrokora, smatra Manolić, a riječ je o Vladi Nikice Valentića koja je imala mandat nakon Manolićevog predsjedanja.



"Svorio sam organizaciju koja će štiti pretvorbu, među njima i Fond za privatizaciju", kazao je Manolić.



Ante Todorić bio je privržen poslovnoj struji čiji je predstavnik bio Nikica Valentić, smatra Manolić.



Manolić je isključio da je UDBA koordinirala formiranje Agrokora, kao i tezu da je danas aktivna u Hrvatskoj i regiji, jer smatra da ni jedna tajna služba to nije u stanju.



Biznis.ba / AA