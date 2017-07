U blizini Biograda na Moru u Hrvatskoj 15. jula bit će otvoren Fun Park Mirnovec, kojeg porede sa jednim od najpopularnijih zabavnih parkova u Evropi, italijanskim Gardalandom.

Investicija od 12 miliona eura obuhvata 24 atrakcije, a najzanimljive su, kako piše tportal.hr, Adria Eye, Tornado i rollercoaster Big Blue.



Fun Park Mirnovec ima kapacitet od 5.000 do 8.000 ljudi, a na godišnjem nivou očekuju od 150.000 do 180.000 posjetilaca. Radno vrijeme parka bit će od 11 do 23 sata, bit će otvoren od Uskrsa do Nove godine. U predsezoni i posezoni radit će vikendom, a u turističkoj sezoni svaki dan.



Prvi hrvatski tematski park ima cilj biti originalniji od italijanskog Gardalanda, a predstavlja ulaganje firme Mirnovec pirotehnika u vlasništvu Samoborca Franje Koletića, poznate po proizvodnji i prodaji vatrometa i petardi.



Kada park proradi punim kapacitetom karte će koštati od 110 do 190 kuna (od 29 do 50 KM), dok će prvih dana one biti u pola cijene.







Biznis.ba / Klix.ba