Prekjučer je istekao rok do kada su se trebali znati detalji o 480 miliona eura novog kredita za Agrokor.

Neizvjesno je hoće li u tome sudjelovati i ruske banke, ili će na kraju cijeli iznos pokriti američki fond Knighthead i Zagrebačka banka.



Uz finansijsko, provodit će se i poslovno restrukturiranje, koje za početak donosi zatvaranje dijela Konzumovih prodavnica, izvijestio je HRT.



Većina će radnika biti raspoređena u druge trgovine, no u sindikatu su svjesni da bi moglo biti i viška zaposlenih.



- Ako bude nekakvih viškova da ne budu svi baš raspoređeni, mi ćemo se tu onda naravno brinuti da ti radnici budu zbrinuti u skladu s kolektivnim ugovorom, kaže Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske.



Smanjenje broja trgovina u ovom trenutku, smatra Drago Munjiza, logična je poslovna odluka: Imamo tri razloga - jedan je općenito strategija da se ide samo na profitabilne dućane, drugo je izostanak rasta koji je evidentan, i treći je neplaćanje najma.



Konzumu treba jak strateški partner koji će mu povratiti investicijski potencijal te omogućiti da zadrži kupce. Konzum bi, kaže Munjiza, sezonu izdržao i bez novog kredita, ali vjeruje da će se, uprkos kašnjenju, dugo iščekivani kredit ipak realizirati.



Dosad je, kaže Munjiza, izbjegnuta stihija, sačuvana proizvodnja i zaposlenost, no još je mnogo toga nepoznato - od odluke hoće li se Agrokor prodavati kao cjelina ili u dijelovima, koliki su ukupni dugovi i imovina, pa sve do toga koliki će dio duga dobavljači i povjerioci morati otpisati.



Prema navodima portala Faktor, koji se poziva na vlastite izvore, Konzum u BiH, u procesu restruktuiranja, namjerava zatvoriti 48 malih nerentabilnih prodavnica koje zapošljavaju do 5 radnika.





Biznis.ba