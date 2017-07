Foto: AFP

Na svim dionicama Hrvatskih autocesta (HAC) i na Autocesti Rijeka - Zagreb (ARZ) od danas do 10. rujna/septembra cestarine su poskupjele za prosječno 10 posto, javlja Anadolu Agency (AA).

Cestarina na relaciji od Zagreba do Splita koštat će od danas, umjesto 181 kunu (24,45 eura), 200 kuna (27 eura), od Zagreba do Rijeke 77 (10,4 eura) umjesto 70 kuna (9,45 eura), a od Zagreba do Osijeka 135 (18,24) umjesto 122 kune (16,48 eura).



Poskupljenje će se primjenjivati samo za motocikle i osobna vozila (IA i I skupina), dok za vozila u transportnom prometu, za autobuse i kamione, kao i za kampere, cijene cestarine ostaju iste.



HAC je izvijestio kako se zbog metodologije izračuna cijene cestarine na nekim dionicama neće mijenjati, kao npr. na naplatnoj postaji Bregana. Negdje će povećanje iznositi 3 posto, ali prosječno će povećanje iznosi 10 posto.



Povećanje cestarine za 10 posto odnosi se na dionice: A1 Zagreb-Dugopolje, A1 Zagreb-Karamatići (Ploče), A1 Zagreb-Karlovac, A1-A6 Zagreb-Rijeka (Grobnik), A4 Zagreb-Goričan, A3 Zagreb-Lipovac, A3-A5 Zagreb- Osijek, A11 Mraclin-Lekenik, Bregana, Tunel Sveti Ilija i Krčki most.



Vozači koji žele izbjeći plaćanje cestarina te eventualne gužve na autocestama zbog godišnjih odmora i turističke sezone, imaju mogućnost korištenja državnih i lokalnih cesta.



Razlozi za povećanje cestarina su visoka zaduženost HAC-a i ARZ-a te nemogućnost otplate kredita koje otplaćuju ova dva koncesionara.



Biznis.ba / AA