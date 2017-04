T. C.

Duško Marković

Premijer Crne Gore Duško Marković poručio je danas da bi bio nezadovoljan da rast ekonomije bude 3,2 odsto, iako je to vladina projekcija. Marković je danas bio gost Skupštine Crne Gore, gdje je odgovarao na pitanja poslanika u okviru Premijerskog sata.

Predstavnika Demokratske partije socijalista (DPS) Branimira Gvozdenovića interesovalo je kako napreduje sprovođenje mjera iz Programa ekonomskih reformi Vlade i koji su njihovi očekivani efekti.



Premijer Duško Marković kazao je da je BDP povećan na 42 odsto evropskog prosjeka. Marković je podsjetio da je Svjetska banka projektovala optimističan ekonomski rast za Crnu Goru u 2017. po stopi 3,3 odsto, a Evropska Komisija 3,7.



"Bio bih nezadovoljan da rast bude 3,2 odsto, iako je to naša projekcija", poručio je Marković.



Predstavnik Socijaldemokrata Vujica Lazović pitao je premijera šta Vlada preduzima kako bi podstakla razvoj sjevera, koliko je novca i za koje projekte predviđeno da se uloži ove godine. Lazović je kazao da na sjeveru imamo mnogo resursa, ali nisu valorizovani, jer za sad nije nađeno dobro rješenje.



"Ljudi odlaze sa sjevera za boljim kvalitetom života. U Podgorici bi uskoro mogla da živi polovina Crne Gore", naglasio je Lazović.



Premijer Marković je poručio da sjever posjeduje najveći broj resursa u Crnoj Gori, a znatno je nerazvijeniji nego jug.



"Vlada želi da smanji nejednakost među regionima i migracije. Nema razvoja bez dobre infrastrukture", kazao je Marković i naveo da se na sjeveru rekonstruišu brojni putevi.



Takođe je kazao da se u sjever ulaže u mnogim oblastima.



"Nadam se da ćemo potrošiti svaki cent iz kapitalnog budžeta. Možda je to utopija, ali u to želim da vjerujem", rekao je predsjednik Vlade.





Biznis.ba / AA