Miro Cerar

Slovenski premijer Miro Cerar kazao je za slovenski tisak od srijede da će njegova vlada u Mercator, kao izvanrednog člana uprave, delegirati iskusnog stručnjaka, a nije isključio ni mogućnost da Slovenija preko fondova ponovo kupi Mercator.

"U Mercator ćemo poslati stručnjaka i iskusnog menadžera, mislim da smo blizu nalaženju kadrovskog rješenja za to mjesto", kazao je Cerar u razgovoru za Primorske novice.



Slovenski parlament u utorak je velikom većinom glasova donio zakon koji slovenska vlada motivira potrebom zaštite javnog interesa u slovenskom trgovačkom lancu koji je prije tri godine prodan Agrokoru Ivice Todorića, nakon što se koncern našao u velikim problemima zbog prezaduženosti. Tvrdi da je riječ o važnoj sistemskoj kompaniji s obzirom na to da u Sloveniji zapošljava preko 10.000 ljudi i posredno sudjeluje u ostvarivanju 10 posto BDP-a.



"Mi smatramo da sadašnja uprava Mercatora može učiniti sve što je dobro za Mercator, ali je potreban i odgovarajući sustav kontrole", obrazložio je potrebu imenovanja vladinog predstavnika u upravnom odboru kako bi se Mercator zaštitio od eventualnog iscrpljivanja u korist prezaduženog koncerna.



Na pitanje koliko su realne pretpostavke da bi Slovenija ponovo otkupila Mercator, Cerar je kazao kako je to želja mnogih Slovenaca koji se sjećaju kako je to nekoć bila "sjajna kompanija".



"No, u sadašnjem je trenutku u vezi s tim mnogo nepoznanica. Vlada u tom kontekstu traži najbolje rješenje", kazao je Cerar za Primorske novice.



Neki slovenski mediji u srijedu navode kako je donošenje lexa Mercator bio prvi "taktički potez" Cerarove vlade kako bi se s Hrvatskom pokušala dogovoriti kako riješiti pitanje Mercatora u svjetlu krize u Agrokorovu koncernu.



Biznis.ba / FENA