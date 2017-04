Sberbank razmatra prodaju 1,1 milijardu eura zajmova odobrenih Agrokoru, izjavio je prvi zamjenik predsjednika najveće ruske banke Maksim Poletaev, dodavši i kako je banka spremna ići na sud radi odgovarajućeg rješenja u restrukturiranju dugova tog koncerna.

- Razmatramo i mogućnost prodaje duga Agrokora te smo u razgovoru s kupcima na svjetskim tržištima - izjavio je Poletaev u intervjuu za Reuters u utorak.



Prema posljednjim dostupnim službenim podacima iz prošlog rujna, Agrokorovi dugovi dosegnuli su zbog brzog širenja u regiji 45 milijardi kuna ili 6,42 milijarde dolara, što je šest puta više od dioničke imovine.



Poletaev je kazao kako je Sberbank, jedan od najvećih zajmodavaca Agrokoru, spreman ići na sud kako bi tražio odgovarajuće rješenje u restrukturiranju duga tvrtke.



Precizniji podaci o Agrokorovom dugu očekuju se do kraja lipnja, jer svi kreditori, uključujući i banke i dobavljače, moraju do 10. lipnja podnijeti svoje zahtjeve.



Agrokorov vlasnik Ivica Todorić ranije ovog mjeseca predao je kontrolu nad tvrtkom hrvatskoj Vladi na temelju Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Hrvatsku kako bi se poslovanje koncerna restrukturiralo.



Prije nego što je zakon uveden, Sberbank je u ožujku dao kredit Agrokoru od 100 milijuna eura i sada želi za taj zajam dobiti status najstarije tražbine kako bi imao prvenstvo u naplati u restrukturiranju.



Mogućnost davanja novih zajmova Agrokoru i budući razgovori o spašavanju tog koncerna ovisit će o statusu tog zajma od 100 milijuna eura, kazao je Poletaev.



Dodao je da je taj zajam Sberbanka održao poslovanje Agrokora dva mjeseca bez kojih je "tvrtka mogla bankrotirati mjesec dana ranije".



- Zato smatramo da je prikladno imati pravo na povlašteni zahtjev za zajam od 100 milijuna eura koje je dao Sberbank prije nego što osiguramo dodatno financiranje - rekao je Poletaev.



Prije dva tjedna Agrokor je osigurao inicijalni kredit od 80 milijuna eura od pet lokalnih banaka. Njegov izvanredni povjerenik Ante Ramljak izjavio je kako će tvrtka identificirati koliko novca treba da se održi poslovanje ove godine prije nego otvori razgovore s novim potencijalnim zajmodavcima.



Prema gruboj procjeni, Agrokoru će ove godine trebati do 450 milijuna eura, zaključuje Reuters.



