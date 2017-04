T. C.

Slovenski parlament u utorak je s 47 glasova za i 20 protiv potvrdio zakonski prijedlog vlade, nazvan "lex Mercator", kojim se nastoji zaštititi slovenske interese u postupku restrukturiranja slovenskog trgovačkog lanca u vlasništvu koncerna Agrokor.

Prihvaćenim zakonom Agrokorova tvrtka-kći definira se kao slovensko "sistemsko poduzeće", važno za zaposlenost i za socijalnu i financijsku stabilnost.



Nadalje, lex Mercator stvara zakonsku podlogu za imenovanje predstavnika države kao dodatnog izvanrednog člana Mercatorove uprave koji bi kontrolirao financijske transfere između matičnog koncerna i Mercatora.



Ministar gospodarstva Zdravko Počivalšek u govoru zastupnicima prije glasanja odbacio je sugestiju oporbe da se prihvati amandman po kojemu bi se imenovanje slovenskog povjerenika u upravi vezalo za suglasnost vlasnika Agrokora.



Počivalšek je objasnio da je zakonbio nužan kako bi se spriječilo eventualno neopravdano odlijevanje Mercatorova novca u Agrokor koji je insolventan i pokušaj da se sanacija Agrokora izvede ne račun slovenske tvrtke.



Za razliku od hrvatskog "lex Agrokora" kojim je hrvatska država preuzela upravljanje Agrokorom, slovenski zakon ne poseže u vlasničko pravo nego želi zaštititi zaposlene u Mercatoru, njegove dobavljače i spriječiti odljev novca u Agrokor koji je u problemima, ustvrdio je ministar.



Zakon se donosi u izvanrednoj situaciji kako bi se spriječilo financijsko iscrpljivanje slovenskog trgovačkog lanca koji ima gotovo 25.000 zaposlenih u Sloveniji i Srbiji, a nije u stanju podmirivati svoje financijske obveze.



Zakonski postupak prije glasanja u parlamentu komentirao je i premijer Miro Cerar na sastanku svoje koalicije.



Lex Mercator "stručno je i politički" utemeljen i to je primjeren način da se zaštite slovenski javni interesi, rekao je Cerar.



Slovenija je morala zbog situacije u Agrokoru učiniti prvi korak, objasnio je premijer.



Dvije oporbene stranke glasale su protiv lexa Mercator, ocijenivši da će biti neučinkovit i da je zakonski prijedlog "nepripremljen". Te stranke smatraju da se donošenjem zakona država miješa u privatno vlasništvo što može dovesti do nepovjerenja stranih investitora i podizanja tužbi protiv Slovenije.



Počivalšek je, međutim, istaknuo da nije riječ o protuustavnom zakonu odbacivši tvrdnje oporbe da on derogira privatno vlasništvo.





Biznis.ba / FENA