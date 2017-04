Agrokor

Promemoriju o mjenicama Agrokora do 15 sati potpisalo je 16 finansijskih institucija i 70 dobavljača, odgovorili su iz Agrokora na upit Hine.

Promemoriju je potpisalo 16 finansijskih institucija sa 73 posto ukupnog iznosa od 3,134 milijarde kuna dok je među faktoring društvima taj udjel 99,37 posto.



Kod dobavljača, promemoriju ih je potpisalo oko 70 dobavljača, uz 41,11 posto udjela tražbina na koje se odnosi Promemorija.



Izvanredni povjerenik u Agrokoru Ante Ramljak u prošli je utorak potpisao finalnu verziju Promemorije o mjenicama Agrokora, koja je poslana na adrese 159 dobavljača i 31 banke, faktoring društva i drugih finansijskih institucija.



Kako su tada saopćili iz Agrokora, svrha Promemorije je definiranje i uređivanje odnosa dobavljača i vjerovnika po pitanju mjenica, a poštujući načelo saradnje i raspodjele rizika i troška.



Pristupanjem Promemoriji vjerovnici i dobavljači mogu osigurati da se uz određene uvjete nad dobavljačima ne provode prisilne naplate. Naime, prema Promemoriji vjerovnici, odnosno finansijske institucije koje joj pristupe neće poduzimati radnje prisilne naplate do 31. maja 2017. godine, odnosno do daljnjeg datuma, uz uvjet sklapanja bilateralnog pravnog posla između vjerovnika i dobavljača.



Bilateralni pravni poslovi predviđeni promemorijom su primjerice odgođeno plaćanje potraživanja do obustave postupka izvanredne uprave, u slučaju odobrenja tijela nadležnog za rad vjerovnika, zatim kredit odobren od strane kreditnih institucija ili drugi načini prihvatljivi vjerovniku i dobavljaču, objavili su početkom ove sdemice iz Agrokora.



Krajem septembra prošle godine Agrokor je imao 16 milijardi kuna obveza prema dobavljačima, od čega se, kako se doznaje, oko 10 milijardi kuna odnosi na dobavljače iz Hrvatske.



Od tog iznosa od 10 milijardi kuna se na obveze prema fakturama odnosi iznos od 2,4 milijarde kuna, dok su obveze po mjenicama oko 7,4 milijarde kuna, pri čemu se više od četiri milijarde kuna odnosi na interne odnosno mjenice unutar kompanija iz sastava koncerna, a više od 3,1 milijarda prema eksternim dobavljačima, primjerice Francku, Krašu i sl.



Biznis.ba / Avaz