Andrej Plenković

Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio je u ponedjeljak nadu kako će se do početka turističke sezone naći rješenje o trenutnom "neodrživom stanju sa dugim čekanjima na granicama".

"Mi radimo na tome kontinuirano, od dijaloga sa svim partnerima na razini Europske unije, dakle s Komisijom, s Vijećem, s drugim državama članicama, kao i izravno sa Slovenijom", rekao je hrvatski premijer na marginama manifestacije "Tjedan EU fondova", prenosi Hina.



"Podsjećam još jednom, pooštravanje ove uredbe o Schengenu koja je na neki način nametnuta zbog prijetnji terorizmom u brojnim državama članicama; sustavne kontrole svih koji ulaze i izlaze iz EU-a, ta uredba temeljem i našeg zalaganja ima mogućnost derogacije da se prijeđe sa sustavnih na ciljane kontrole", pojasnio je Plenković, dodavši kako su Hrvatska i Mađarska to napravile te da očekuje to i od Slovenije.



Po njemu, Slovenija taj dio nije napravila u mjeri u kakvoj je napravila Hrvatska. "Vodimo razgovore sa svima da objasnimo koliko je turizam za nas bitan, koliko je gospodarstvo važno, ne želimo da dođe do štete u turističkoj sezoni", istaknuo je hrvatski premijer. "Hrvatska u BDP-u glede turizma ima udio od otprilike 18 posto, prema tome učinit ćemo sve što je u našoj mogućnosti da se to pitanje riješi, a mislim da Hrvatska ima sve argumente na svojoj strani", kazao je Plenković.



"Pripremili smo cjelovitu dokumentaciju s točno evidentiranim satima trajanja za prelazak granice na pojedinim prijelazima i, kao što sam rekao, za nas je ovo stanje neodrživo, u kontaktima smo sa svim kolegama i tražimo rješenje, a vjerujem da ćemo ga do početka turističke sezone i naći", najavio je.





Biznis.ba / FENA