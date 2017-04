Davor Bernardić

Predsjednik hrvatske Socijaldemokratske partije Davor Bernardić ocijenio je da "lex Agrokor" samo znači da vlada u Zagrebu kupuje vrijeme do lokalnih izbora, i dodao da će taj zakon smatrati "veleizdajom" ako se dogodi da Srbija i Slovenija usvoje svoje posebne zakone i time, kako je rekao, "oduzmu hrvatsku imovinu".

"Možemo vidjeti da Vlada kupuje vrijeme do lokalnih izbora (21. maja). Novci koji su osigurani kap su u moru", rekao je Bernardić upitan za komentar događanja nakon usvajanja Zakona o postupku vanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za državu, poznatijeg kao "lex Agrokor".



Čelnik SDP-a upozorava da mali dobavljači Agrokora "nisu namireni ni sa 15 odsto" i najavljuje da će njegova stranka predložiti mjere za njihovu zaštitu, javlja Hina.



On je upozorio i na problem mogućeg donošenja "lex Merkator" u Sloveniji i Srbiji, nakon što je Hrvatska usvojila "lex Agrokor".



"Ono što je jasno, ako Slovenija donese ''lex Merkator'', a to poslije napravi i Srbija, i na taj način otuđi hrvatsku imovinu tamo, ''lex Agrokor'' će se smatrati nacionalnom veleizdajom. (…) Ako nam uzme imovinu u Sloveniji, a potom i Srbiji, to će se smatrati nacionalnom veleizdajom", kaže Bernardić.



On je, takođe, pozvao vladu da što prije riješi, kako je rekao, "granični spor sa Slovenijom", odnosno gužve na granici koje, naglasio je, direktno ugrožavaju hrvatski turizam.



"Slovenija direktno ugrožava turističku sezonu i kroz ''lex Merkator'' želi oduzeti hrvatsku imovinu koja se nalazi u Sloveniji. To je potpuno neprihvatljivo", tvrdi lider SDP.



Upitan smatra li da je situacija na granici rezultat loših odnosa Slovenije i Hrvatske, a ne primjene evropske direktive o novom strožem nadzoru granica, Bernardić odgovara: "Koliko sam primjetio, ni na jednoj evropskoj granici, osim slovenačkoj, takve gužve nema. Dakle, očito se nešto događa. Želi li se ciljano ugroziti turistička sezona vidjećemo uskoro, u narednim mjesecima".





Biznis.ba