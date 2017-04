Foto: Anadolija

Podgorica i Crna Gora uskoro će dobiti prvu energanu na biogas, odakle će se iz smeća proizvoditi električna energija. Projekat realizuje gradsko preduzeće "Deponija", koje se bavi prerađivanjem otpada u Podgorici, piše Anadolu Agency (AA).

Ovaj najavljeni ekološki projekat doprinijeće da se zahvaljujući odloženom otpadu dobija nova energija, a ujedno će i popuniti kasu ovog preduzeća, koje će novac od ovog projekta uložiti u nove razvojne projekte.



- Otpad kao potencijal, a ne problem



Direktor gradskog preduzeća "Deponija" Arsenije Boljević, u razovoru za AA kaže da je otpad za njih potencijal, a ne problem.



"U skladu s politikom Glavnog grada i "Deponije livade d.o.o.", mi posmatramo otpad kao potencijal, a ne kao problem i u skladu s tim realizujemo projekat izgradnje energane na biogas. Mi u sklopu naše deponije imamo kadu koja se eksploatiše već desetak godina. Mogu da kažem da nam sada novac odlazi u vazduh, metan odlazi u vazduh, odnosno, mi imamo baklju koja spaljuje metan u CO2. Metan se stvara od kaloričnog otpada koji vremenom radi. Ovaj projekat je veoma važan sa dva aspekta. Jedan je ekonomski, drugi je finansijski. Ekološki je još važniji, jer kako sada stoje stvari, mi stvaramo efekat staklene bašte, jer CO2 nakon spaljivanja odlazi u vazduh. Mi sada pokušavamo da te biotrnove koje postoje na kadi spojimo na jedno kogeneratorsko postrojenje, gdje će sav taj gas da ide u to postrojenje i iz njega će se praviti električna energija. To je ekološki aspekt, a nije manje značajan ni finansijski aspekt, jer će našem društvu dodatno obezbijediti finansije, koje ćemo ulagati u nove razvojne projekte. Kao što znate, ekoloških projekata nikad dosta", kaže Boljević.



Preduzeće "Deponija" jedno je od najbolje organizovanih u Podgorici. Ovdje je zaposleno preko 150 ljudi, a svakodnevno se radi na obradi otpada. Preduzeće, čiji je osnivač Grad Podgorica, bavi se izgradnjom, korišćenjem i održavanjem deponija komunalnog otpada, reciklažom metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka i prometom sekundarnih sirovina.



- Model privatno-javnog partnerstva



Najavljeni projekat, preduzeće "Deponija" realizovaće zajedno s partnerom koji bude odabran na tenderu.



"Radi se o modelu privatno-javnog partnerstva. Mi kao grad dajemo taj gas koji se stvara iz otpada, koji je najveći ulog u ovom slučaju, i dajemo parcelu na korištenje, na kojoj će se izgraditi to kogeneratorsko postrojenje i tehničko-ekonomsku studiju. Privatni partner, koji dobije posao, obavezan je da pokrije postojeću kadu, to je jedna izuzetno značajna investicija i da izgradi kogeneratorsko postrojenje iz kojeg će se praviti električna energija", ističe Boljević.



Javni poziv za odabir partnera biće raspisan uskoro, a kompletna dokumentacija za projekat je urađena.



"Komisija koja je formirana da prati ovaj posao je u izradi dokumenata i u narednih deset dana će raspisati javni poziv. Mogu da kažem da su sva dokumenta spremna, to su saglasnost Skupštine, Nacrt javnog poziva i Nacrt ugovora. Gotova je i tehničko-ekonomska studija, koja nam je dala glavne parametre, na osnovu kojih smo sačinili ova dokumenta", kazao je Boljević.



-Vrijednost projekta oko dva miliona eura



Prema njegovim projekcijama, projekat će biti vrijedan oko dva miliona eura.



"Ovaj projekat 'Deponiju' u finansijskom smislu neće koštati ništa. To je nama veoma važno, da ne moramo da ulažemo novac i da se eventualno zadužujemo. Privatnog partnera će po nekim procjenama koštati oko dva miliona eura, što je veoma važno za Deponiju, jer samo pokrivanje kade će biti oko 800.000 eura. Pokrivanje postojeće kade je s ekološkog aspekta veoma značajno, jer ekološki propisi nalažu koje slojeve treba odraditi u pokrivanju kade. Kada se pokrije kada, to nastalo brdo može da se iskoristi za neke druge namjene. U nekim razvijenim zemljama obično se prave zoološki vrtovi, golf tereni. Mi ćemo zajedno sa Gradom i Skupštinom vidjeti kako je najbolje valorizovati taj prostor", kaže Boljević, uz napomenu da je studija pokazala da je ulaganje u kogeneratorsko postrojenje oko 1.200.000 eura.



- Energija i iz solarnih panela



Ovakav ekološki projekat do sada u Crnoj Gori nije rađen, dok je u regionu nešto slično urađeno u Sloveniji. Osim biogasa, u preduzeću Deponija planiraju da do električne energije dođu i postavljanjem solarnih panela.



"Ovo se po prvi put radi u Crnoj Gori. Mi poštujemo politiku Vlade Crne Gore i pokušavamo da doprinesemo održivom razvoju i proizvedemo nešto energije iz obnovljivih izvora energije. Plan nam je da pođemo korak dalje u ovom smislu, jer smo planirali da nakon realizacije ovog projekta, odnosno uporedo s realizacijom ovog projekta, pokušamo da proizvedemo nešto struje iz solarnih panela. Planirali smo izgradnju solarnih panela na krovovima naših postrojenja, kojih ima oko 7.000 kvadrata", kazao je Boljević.



- Struja iz smeća do kraja godine



Ako sve bude išlo po planu, prve megavate struje dobijene iz otpada mogu se očekivati krajem godine.



"Nadam se da će se kompletna izgradnja postrojenja završiti u ovoj godini. Smatram da će do kraja godine to biti gotovo, a prve megavate struje očekujemo do kraja ove ili početkom naredne godine. To su nam neki planovi", poručio je Boljević.



