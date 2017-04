Foto: Anadolija

Izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak danas je javnosti poručio kako je lijepo vidjeti da su police Konzuma ponovno popunjene, javlja Anadolu Agency (AA).

Inače, u tijeku je sastanak svih dionika oko moratorija na dionice koji bi trebao biti završen danas.



Povjerenik Ramljak je izjavio kako je jutros posjetio najveći Konzumov supermarket u Radničkoj ulici gdje je ustanovio kako su police ponovno popunjene svježim mesom, voće i povrćem.



Povjerenik se zahvalio tamošnjim radnicima koji su, prije nekoliko dana, iako nisu dobili plaću, skupili sredstva kako bi mogli uredno ispeći kruh.



"Timovi svih dionika u postupku s mjenicama upravo razgovaraju i ja se nadam da će se do kraja dana postići sporazum kojim bi se stavio moratorij na naplatu mjenica, regresnih prava prema svima. Vidjet ćemo tko će do kraja dana potpisati“, izjavio je Ramljak.



Najavio je kako će kao povjerenik pozvati više banaka na suradnju, a za Sberbanku, koja je Agrokorov vjerovnik sa 1,3 milijarde eura, je rekao kako je izdala velika sredstva te kako je na njima hoće li davati daljnja sredstva. Ocijenio je kako zahtjevi koje je pred Agrokor postavila Sberbanka nisu u sukobu sa zakonom.



U tijeku je natječaj između šest stranih konzultantskih kompanija, a odabrana će biti jedna koja će se pridružiti Ramljakovom timu za restrukturiranje sljedeći tjedan.



Na pitanje da prokomentira sastanak u Beogradu na kojega nisu pozvani hrvatski predstavnici, Ramljak je kazao:



"Mislim da se ne mogu donijeti odluke koje će naštetiti budućim planovima restrukturiranja. To su političke stvari u koje se ne želim miješati. Pozdravljam odluke slovenske Vlade i svake druge vlade u regiji koja bi donijela zakon da zaštiti poslovanje svojih kompanija koje su dio Agrokor grupe, i to na način da prati poslovanje tih kompanija“, kazao je Ramljak.



Poručio je da je svjestan da su svi u regiji zabrinuti je li bilo prelijevanja likvidnih sredstava iz tih kompanija u Agrokor grupu u Hrvatskoj.



"Ne vidim problem da vlade postave povjerenika koji će biti nadzorno tijelo uz upravitelje tih kompanija, poručuje Ramljak.



Ramljak poručuje kako je njegov tim dobio sredstava i 30-ak dana za poslovanje, te kako će nakon tog perioda vidjeti nedostaje li sredstava za poslovanje ili ne.



Agrokor je jučer od domaćih banaka dobio 80 milijuna eura kredita na kamatu 4,97 posto, kazao je Ramljak i dodao da se Agrokor nikada do sada nije ovako povoljno financirao. ponovio je kako je povjerenje u financijskom svijetu najvažnije.



Biznis.ba / AA