Slovenska vlada u četvrtak je donijela odluku da od Europske komisije zatraži produženje roka u kojemu mora privatizirati svoju najveću banku Novu ljubljansku banku.

"Obveza Slovenije da proda 75 posto dionica Nove ljubljanske banke bi ostala, ali bi se provela u više faza, kako bi se osigurala veća pravna sigurnost potencijalnih investitora, te mogućnost većeg utrška od prodaje", reklo je nakon sjednice vlade ministarstvo financija u priopćenju.



Europska komisija je 2013. odobrila Sloveniji da proračunskim sredstvima dokapitalizira slovenske državne banke koje su zbog loših kreditnih plasmana imale gubitke, ali uz uvjet da najveću slovensku banku u kojoj je vlasništvo države 100 posto proda do kraja 2017., kako se ta dokapitalizacija po europskom pravu ne bi računala u nedopuštenu pomoć države, protivnu pravilima o tržišnoj konkurenciji u financijskom sektoru.



Slovenija je lani počela pripreme za prodaju 75 posto dionica NLB-a uz posredovanje i savjetničku pomoć njemačke Deutsche Bank, ali do sada unatoč izjavama da će to učiniti nije zatražila produženje roka za prodaju banke na kraj 2018. kako sada planira.



U prvom koraku, predviđa slovenska vlada, ove bi se godine prodalo 50 posto dionica NLB-a, a do kraja 2018. ostalih 25 posto manje jedna dionica.



Slovenska vlada računa da bi prodajom NLB-a mogla dobiti oko jednu milijardu eura, a pri toj analizi polazi od knjigovodstvene vrijednosti banke koja je u zadnje tri godine ponovo počela poslovati s dobiti.



Slovenski mediji navode da bi u slučaju da Europska komisija ne dopusti produženje roka za prodaju Ljubljanske banke Sloveniji mogla zaprijetiti obveza da proda filijale NLB-a u Srbiji, BiH, Makedoniji i Crnoj Gori koje su lani i preklani ostvarile većinu operativne dobiti skupine NLB, čime bi se njena potencijalna vrijednost znatno smanjila, navode slovenski mediji.







(FENA)