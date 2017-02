Pokušaj privatizacije Galenike je propao, pošto sa potencijalnim strateškim partnerom, rusko-britanskim konzorcijumom, ni poslije današnjeg sastanka u Vladi Srbije nije postignut dogovor o preuzimanju dugovanja koje ta farmaceutska kompanija ima prema komercijalnim bankama.

Tu informaciju potvrdio je predsjednik sindikata Nezavisnost Galenike Zoran Pantelić.



Tender za strateškog partnera Galenike objavljen je u aprilu 2016, a pregovori sa predstavnicima konzorcijuma Frontijer farma iz Velike Britanije i LLC NPA Petrovaks farm iz Rusije počeli su 24. oktobra iste godine i trebalo je budu završeni u roku od 90 dana.



Uslove javnog poziva o prodaji 25 odsto udjela u Galenici jedino je ispunio taj konzorcijum koji je ponudio traženu minimalnu cijenu od sedam miliona evra i, kako je tada naveo, bio je spreman je zadrži 700 od 1.400 radnika Galenike.



Kako za Tanjug navodi jedan od predstavnika Komisije za sprovođenje postupka za strateško partnerstvo za Galeniku, konzorcijum je imao mogućnost da zatraži dodatnih mjesec dana, za dogovor sa bankama, ali to očigledno nije iskoristio.



Kako je Pantelić objasnio Komisija je dala preporuku Ministarstvu privrede da se postupak proglasi neuspješnim.



"Ministarstvo će to dalje proslediti vladi, koja treba zatim da donese odluku", rekao je Pantelić.



On je dodao da je Ministarstvo privrede najavilo i da će početi pregovore sa bankama oko reprograma duga Galenike.



Kompanija Galenika je krajem 2016. saopštila da je nadmašila sve poslovne planove u posljednjem kvartalu godine, a da je na domaćem tržištu u posljednja četiri mjeseca prošle godine 2016. prodala lijekova u vrijednosti od oko dvije milijarde dinara, što je za oko 40 odsto više nego što je planirano.



Glavna izvozna tržišta te fabrike su zemlje regiona, a kompanija izvozi i na tržišta Rusije, Kazahstana i Bjelorusije, prenosi Tanjug.



Biznis.ba