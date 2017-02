Foto: Anadolija

Sandžaklija Numan Nuca Bajramović je u Rusiji proglašen za biznismena 2016. godine. Zbog posebnog poslovnog uspjeha u građevinarstvu dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja u toj zemlji. Bajramovića je, poveljom i medaljom, za izuzetan doprinos u provedbi 22. Zimske olimpijade i 11. Zimske paraolimpijade 2014. godine u Sočiju, nagradio lično predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

U graditeljstvu je od 1981. godine, a sa 25 godina Numan je sa svojom prvom firmom u Kladovu, za ondašnje prilike u bivšoj SFRJ, stekao solidan kapital. U biznisu je imao uspone i padove, a sada je u prilici da na tenderima pobjeđuje i korporacije koje visoko kotiraju na poznatoj Forbesovoj listi.



Od 2001. godine u Sočiju, počevši samo s jednim kamionetom i nekoliko radnika, niže uspjehe i stiče povjerenje u poslu, i od države Rusije. Svaki projekat završio je prije roka čime je stekao posebnu referencu na ruskom tržištu građevine.



O uspjehu ovog poslovnog čovjeka, rođenog u Čašić Dolcu kod Novog Pazara, govori i činjenica da je firma čiji je vlasnik samo u Sočiju izgradila na stotine solitera, poslovnih, stambenih i reprezentativnih objekata. Pored izgradnje gotovo svih najvažnijih objekata za Zimske olimpijske i paraolimpijske igre u Sočiju 2014. godine Bajramoviću je od skora povjerena izgradnja objekta Moskovskog okružnog suda sa stambenim kompleksom.



Za Numana Bajramovića se u Srbiji i regionu uglavnom malo zna. Rijetko pristaje na intervjue, a u ekskluzivnom razgovoru za Anadolu Agency (AA) poručuje da je ključ uspjeha rad, zalaganje i održana riječ.



„Ključ uspjeha je riječ, poštenje je riječ. Normalno, znanje, bez znanja se ne može ništa, ali glavna je riječ“, poručuje Bajramović u razgovoru koji smo obavili u njegovom domu u Novom Pazaru.



Dodaje da je u vrijeme devedesetih, kada je otišao u Rusiju i Soči bilo veoma teško „napraviti ime“ jer, kako priča, nikoga nije poznavao u tom gradu, a pored domaćih, postojala je velika konkurencija između jugoslovenskih građevinskih firmi.



„Počinjao sam sa malim objektima, što su neke firme radile po dvije godine, ja bih za te investitore završavao (objekte) za 3-4 mjeseca. Pravio sam korak po korak, i uspio. Pred Olimpijadu, kad su mnoge firme već mnogo kasnile s objektima, Putinovo okruženje je od mene tražilo pomoć. Ja sam utrčao, ispravio situaciju. Čak, imamo na papiru da je 'čovjek koji je spasio lice Rusije Numan i njegov sin Adnan'. Onda su nam dali mnogo ozbiljnih poslova“, ispričao je Bajramović naglašavajući da su dobra organizacija, kontrola i brzina rada ključna u građevini.



- Potencijal za proizvodnju zdrave hrane –



Firma čiji je vlasnik i menadžer zapošljava hiljade radnika iz raznih mjesta i država. Pored rodbine i prijatelja, Numan, u rodnom mjestu poznatiji kao Nuca, dao je posao mnogima iz Sandžaka, Srbije i iz zemalja regiona. Svoju rodbinu angažovanu na nekom od gradilišta često podstiče da treba da budu primjer ostalima. Svakog novoangažovanog radnika lično upozna, posveti mu pažnju. Na pitanje, zašto to radi, odgovara da je sve sam stekao i nije ni od koga dobijao pomoć.



„Htio sam da dam primjer drugim ljudima kako treba sa rodbinom, s prijatljima, s prijateljima prijatelja. Dao sam šansu ljudima da uče. Prošao sam jednu veliku školu u Srbiji, za vrijeme one Jugoslavije, gdje sam još u tom vremenu htio nešto“, kaže najuspješniji biznismen Novog Pazara, Sandžaka i šire.



Zbog ambicioznosti i energije koju je pokazivao tokom služenja vojnog roka, Bajramoviću su nudili da ostane u nekadašnjoj JNA, ali on to nije prihvatio jer je želio mnogo veći uspjeh. Kako ističe, čovjek ne može da uspije ako nema znanja i sposobnosti iz više oblasti.



Kao uspješan biznismen Numan Bajramović je i investitor. Poseban potencijal vidi u proizvodnji zdrave hrane u Srbiji i regiji Sandžak. Njegova firma je već uložila milione eura u izgradnju inrastrukture, kupovinu zemljišta i stoke na Pešterskoj visoravni gdje planira da otvori Centar za proizvodnju zdrave organske hrane.



„Vuče me moj kraj, a i vidim da je budućnost proizvodnja zdrave hrane. Angažovao sam stručni kadar iz Beograda, Novog Sada, Niša. U kontaktu sam sa rektorima i profesorima kako bi napravili centar za zdravu organsku hranu“, otkriva Bajramović i dodaje da će vrijeme pokazati da je bio u pravu.



- U Srbiji i Sandžaku ne znaju da ga iskoriste -



Na pitanje kako se, kao toliko važan poslovan čovjek i investitor snalazi u Srbiji, odgovara: „Ne znaju u Srbiji da me iskoriste.“



Slaže se da je i on jedan od uspješnih i svjetski poznatih ljudi kojima nije pružena šansa kod kuće.



„Ovdje ne daju šansu. Sa znanjem sam otišao odavde. Uništili državu, biznis mi razvalili, ali znanje nisu mogli da mi oduzmu“, izričit je Bajramović.



Ukazuje da lokalne samoprave treba da posvete više pažnje investitorima u vidu pomoći za administrativne usluge i infrastrukturu. S druge strane, kaže da ni u Rusiji nije bilo lako uspjeti i prevazići monopol u sektoru građevine, ali kako naglašava, poslovni partneri i država su prepoznali kvalitete i sada je Bajramović postigao nivo gdje nema rizika.



Lov i boravak u prirodi, kako i sam kaže, jedina je prilika da „može dušu da rashladi“. Najuspješniji biznismen iz Sandžaka je prošle sedmice boravio na Pešteri i u krugu porodice. Našao je vremena da obiđe bolesne i rodbinu. Najveći uspjeh mu je što je sačuvao porodicu. Ima suprugu, dvije kćerke, sina i osmero unučadi. Sin mu Adnan već je preuzeo većinu njegovih obaveza u Sočiju. Numan posebno gaji tradicionalne i porodične vrijednosti tipične za sandžačkog gorštaka.



Priznaje da lično poznaje predsjednika i premijera Ruske Federacije Vladimira Putina i Dimitrija Medvedeva.



Zaključuje da je i u poslu i u životu za svakog čovjeka najbitnije da je pošten i da ima svoju riječ.



