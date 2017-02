Sandra Švaljek

U Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) uz nazočnost ministra financija Zdravka Marića uručena je Nagrada Privrednog vjesnika „Gorazd Nikić“ za ekonomskog analitičara 2016. godine Sandri Švaljek.

U ovogodišnjoj konkurenciji za prestižnu godišnju nagradu Privrednog vjesnika bilo je pet analitičara, a nagradu je odnijela Sandra Švaljek, jedina ženska kandidatkinja koja se na lokalnim izborima, koji će se održati u maju ove godine, natječe i za mjesto gradonačelnice Zagreba.



U konkurenciji su bili i Željko Lovrinčević, Damir Novotny, Guste Santini i Velimir Šonje, a svi analitičari uoči uručenja nagrade održali su kratki pregled aktualnog stanja hrvatskog gospodarstva i ekonomije. Konačno izlaganje održao je ministar financija Zdravko Marić.



Ustvrdio je kako problemi i nesavršenosti hrvatskog gospodarstva nisu nastali niti se mogu riješiti preko noći. Ocijenio je predviđanja za 2017. i godine koje slijede pozitivnima. Upozorio je kako su stranim i domaćim ulaganjima veći teret česte porezne izmjene sustava nego korupcija.



„Potrebno je ponuditi stabilnost, predvidivost i dosljednost. Poreznu reformu smatrao bih neuspjehom ukoliko bi sljedeći prijedlog morao ići u suprotnom smjeru. No, uvjeren sam kako do toga neće doći. Ključ se krije na rashodnoj strani proračuna“, poručio je Marić.



Sandra Švaljek ocijenila je kako u 2017. Hrvatska može očekivati stopu rasta BDP-a oko 3 posto, što je ocijenila stabilnim rastom, no poručila je kako je potencijalna stopa rasta niska, svega 1 posto.



U svojim izlaganjima analitičari su se složili kako je hrvatsko gospodarstvo u stanju rasta BDP-a i smanjenju javnog duga, no ukazali su na potrebu provedbe intenzivnih strukturnih reformi, posebno u sferi javnog sektora. Pohvalili su većinu odredbi u poreznoj reformi koju provodi Vlada Andreja Plenkovića i ministar financija Marić.



Istaknuta je potreba jačanja pravosuđa koje zbog svoje neefikasnosti u donošenju presuda otežava ulaganje i naplatu potraživanja. Prevelik i neučinkovit državni aparat u Hrvatskoj, ponajveći u EU, i loše poslovanje javnih poduzeća detektirani su kao teški uteg razvoju gospodarstva, kao i loš obrazovni, zdravstveni i mirovinski sustav, s obzirom da hrvatski umirovljenik ima prosjek starosti 53 godine.



Analitičari su poručili kako bi trebalo zaustaviti zaduživanje države iako su kamate na zaduživanje postale povoljne.



Upozorili su i na svjetska, globalna zbivanja, na posljedični dolazak Donalda Trumpa na čelo SAD-a, na nacionalno orijentiranu politiku Vladimira Putina, na brexit i na zaustavljanje globalizacijskih ekonomskih kretanja prema nacionalnim ekonomskim politikama.





